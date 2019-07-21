台鐵鳳鳴臨時站 力拚5年內完工

2019-07-21

〔記者翁聿煌／新北報導〕台鐵鶯歌站到桃園站相隔八．二公里，是北台灣地區各車站最長的距離，兩站之間沒有車站，鶯歌鳳鳴地區民眾搭車不便，多年來爭取增設鳳鳴火車站；立委蘇巧慧舉辦說明會，邀請交通部次長王國材、鐵道局長胡湘麟到場說明，她表示，交通部及鐵道局已允諾在鳳鳴站預定地旁設立臨時車站，力拚五年內完工。

車站相隔太遠 民眾搭車不便

蘇巧慧前晚舉辦爭設台鐵鳳鳴站說明會，多位議員、里長及民眾到場關心，她表示，鶯歌站到桃園站之間相距八．二公里，鳳鳴地區民眾搭乘火車必須北上鶯歌或南下桃園站，交通不便，地方民眾爭設鳳鳴站已有十八年之久，台鐵局在二○○一年提出都會區鐵路捷運化計畫，在全台灣增設簡易站，新北市有浮洲站、南樹林站、鳳鳴站，浮洲、南樹林站皆已完成，但二○○九年時，鳳鳴站被劃入桃園鐵路高架化計畫，導致設站工程因桃園鐵路建設計畫更改緣故，遲遲無法動工。

地方、立委爭設 交部加快作業

蘇巧慧表示，行政院政務委員吳澤成今年三月曾來會勘，爭取到比原計畫提早四年完工的方案，但地方民眾仍覺得太慢，她持續與交通部討論新方案，在鳳鳴站預定地旁新建臨時車站，爭取在五年內完工。

胡湘麟表示，在鳳鳴站旁設立臨時車站需要取得部分用地，且稍微影響鶯歌區鳳一路的部分路權，但可以提早跟桃園鐵路高架化脫鉤，有機會在五年內完工；王國材表示，交通部努力的目標是讓大家可以就近坐車，會加快行政作業及徵地計畫等，力拚五年內完成臨時車站。

對於臨時車站，參加說明會的民眾大多贊成，表示「先求有再求好」；鳳鳴里里長陳芷柔說，當地民眾非常期待鳳鳴站早日成立，否則要騎車到鶯歌站搭火車很不方便，在鳳鳴站增設前，如果臨時車站能在五年內啟用，也能接受。

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