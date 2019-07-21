花蓮教甄13人 6人曾任代理教師

2019-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣暌違六年，今年終於再度辦理國民小學正式教師及學前特殊教育教師聯合甄試，總計開缺十三人，吸引約二百人報考，縣府為鼓勵縣內代理教師轉任正式，還祭出「加分」條例，錄取者共計六人符合資格「受惠」，目前已完成分發，廿二日將至錄取學校報到。

花蓮國小普通班教師員額編制一千五百人，目前正式教師一○七一位，代理教師實缺四百廿九位，比例約占十七點六％，今年花蓮國小教甄計有十名教師缺額，分為國小偏選地區一般教師組一般教師普通科二名、一般教師英語專長二名、原住民教室普通科五名及國小偏遠地區實驗教育組普通科一名；學前特教則有三名缺額。

花蓮縣府教育處學務管理科長翁書敏說，花蓮今年鼓勵代理教師報考，只要在一○二至一○七學年度間，代理縣內教師一年內連續屆滿十個月，就加一分，最高可加三分，錄取名單中總計六人受惠。

她說，依偏鄉地區學校教育發展條例，今年所聘任的專任教師，將需服務滿六年以上才能調動，穩定偏遠地區學校師資，錄取教師目前已分發完畢，廿二日會至鶴岡、觀音、春日、長良、德武、萬寧、樂合、明里及三民國小等校報到。

翁書敏表示，連續六年沒開正式教師缺，主要是受到少子化影響，加上花蓮國中、小逐年減班，需符合教師名額限制，另還要進行公費生缺額控管，及符合原住民族教育法，針對原住民重點學校師資施行管控；由於今年減班部分趨緩，因應未來國小員額部分，將配合教育部推動合理教師員額，並依偏鄉條例部分，進行缺額的適度補實。

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