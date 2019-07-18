全國商圈購物節 首度移師高雄

2019-07-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一九全國商圈購物節首度移師高雄，全國商圈總會長胡神賀昨在宣傳會上，卻先祝賀高雄市長韓國瑜高票當選、還邀請「這些粉」再來高雄，讓單純行銷活動瞬間冷場；略微尷尬的韓國瑜事後修正，是號召高雄市的好朋友。

19至21日愛河畔登場

由高雄市政府與經濟部中小企業處合辦的全國商圈購物節，七月十九日到廿一日、一連三天在高雄愛河畔徒步區（中正、五福路間，燈會相同位置）舉行，現場將推出數百種全國各地商圈特色產品、手工藝品等，還有商品一元競標、有獎徵答、開運福袋活動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法