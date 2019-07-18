桃園市觀音區崙坪文化地景園區 景觀改善完成9成

2019-07-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕觀音區「崙坪文化地景園區」原為國軍營區，占地六．三公頃，市府於二○一五年與國產署、軍備局協調撥用後，進行景觀改善工程，工程目前已完成九十％，將於九月陸續移交客家事務局管理，屆時可讓民眾有更親近大自然的休閒活動場域。

占地6.3公頃 9月移交客家事務局管理

副市長游建華昨天主持市政會議，聽取都市發展局「崙坪文化地景園區」專案報告；都發局長盧維屏表示，崙坪文化地景園區工程從二○一七年起進行，工程分成三期，第一期改善中央大草原的景觀設施；第二期於軍情局舊營區打造工藝聚落與停車場；第三期為房舍環境整理。

盧維屏說，目前整體工程已完成九十％，僅第三期涼亭工程還在施工，為了讓設施儘早開放民眾使用，決定先將完工部分移交客家事務局營運維護，而涼亭部分得等到明年十月才能移交，屆時將可全區開放。

斥資1.6億改造 將成為觀音亮點建設

盧維屏說，「崙坪文化地景園區」三期工程斥資一．六億元，園區內有客家工藝聚落、庭園展銷區、綠野體驗區等，另有森林停車場，也研議設置「崙坪兒童森林公園」或「市立觀音游泳池」，提供市民休閒旅遊場所，將成為觀音區亮點建設。

客家事務局表示，桃園市為全國客家人口最多的地區，市府規劃在客家人口最多的中壢地區設置「百工百業客家文化創意產業園區」，短程計畫在中壢區第一市場改建後的大樓成立「客家文創中心」，另於觀音「崙坪文化地景園區」規劃一處區塊作為先期引入客家工藝聚落，希望透過不同工藝職人的進駐，達到推展、傳承桃園客家工藝的目標。

游建華說，崙坪文化地景園區建置期間曾舉辦過地景藝術節、國際雕塑創作展、觀音區全民健走等活動，未來各單位如有場地需求都可運用，園區從九月起分階段移交客家事務局管理營運，由於區內較少人工意象造型，多是結合自然景致打造而成，客家局進行維護時會讓園區維持自然樣貌，展現生態與文化意涵。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法