2水上鄉代正妹 服務鄉親活力滿點

2019-07-17

記者林宜樟／專題報導

嘉義縣水上鄉民代表何宜純與陸怡蓁都是未滿卅歲的高顏值未婚女性從政者，本屆在同一選區競爭，都拿到超過三千五百票高票數，雙姝明暗較勁，各擅勝場。

二十九歲的陸怡蓁出身政治世家，外公黃鐘岩曾任多屆寬士村長，舅舅黃榮郎與黃榮俊分任村長、縣議員，她原為護理師，上屆選前轉念「護理師與民代都是服務人群」，因此「撩落去」，選上後關懷鄉親、爭取建設，頗受好評，本屆連任。

爭取建設忙工作 陸怡蓁瘦10公斤

陸怡蓁外型亮眼，笑臉迎人，親和力強，她認為，民代的身段要柔軟，姿態要比鄉親低，當了四年多鄉代，工作繁忙，竟瘦了十公斤，笑說「可能是當民代的另一種好處」。

受虐嬤身沾屎尿 何宜純暖心擁抱

初任鄉代的何宜純廿六歲，曾服志願役，在空軍救護隊擔任兵器維護兵，能力好又肯做，很受長官肯定，但從「正妹」曬成漆黑「大頭兵」，讓母親看了掉淚，見時任鄉代的父親何英銘為民服務辛苦，選擇退伍幫忙，曾隨警、消救援受虐老人，抱著安慰全身沾滿屎尿的阿嬤，「我只想讓阿嬤能安心一點。」

去年底何宜純常覺得腹痛到無法走動，手術治療後須定期住院檢查，療程一整年，期間減少外出，何英銘不捨地說「以前女兒當助理幫我，這一年我當助理幫她」，何宜純也未因病而怠慢陳情、請託案，透過打電話等方式幫忙解決問題。

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