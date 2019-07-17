豬糞尿排農田水溝 農民跳腳

2019-07-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林土庫馬公段地勢低漥，遇豪大雨就淹水，農民爭取施作農田排水系統，沒想到工程還未完成，就成了畜牧場豬糞尿排放池，尤其連日異常酷熱，鄰近社區臭成一片，讓農民及住戶怨聲載道。

連日酷熱臭味難耐 四鄰怨聲載道

為避免豪雨成災，加上雨汛期到了，土庫鎮馬公段一一四九號等農地正進行「土庫鎮馬光重劃區小給三改善工程」，預計七月十七日完工。

工程開工前土庫公所無預警挖開栽種農作物的農地施作排水溝，已惹得「農怨四起」，如今尚未完工驗收，剛施作好的排水溝裡竟見滿滿都是豬糞尿，讓農民傻眼，紛紛質問原來政府花了大把錢施作的排水溝，竟是為了排放「豬屎尿」。

農民林家良說，該處因地勢低漥，農民去年底簽署同意書，由土庫鎮公所委託設計發包施作給水排，施工前因未設置告示牌，怪手竟直接挖開農地，造成十餘筆種植水稻或花生的農地農作全部毀損，如今尚未完成驗收，整條排水溝竟滿見豬糞尿。

林家良強調，連日來高溫，鄰近農田滿是臭味，只要一下田工作就聞得到臭味，若颳起南風，連鄰近社區也都能聞到濃濃的「臭豬屎味」，讓人「凍袂條」。

環局：稽查揪禍首 最重罰2千萬

雲林縣環保局副局長林武宏強調，若有畜牧場未依放流口規定非法排放豬糞尿等排泄物，農民可直接檢舉，檢舉電話0800-556003，環保局將盡速前往稽查，若污染屬實將視現況依水污法處罰，最重可處二千萬元罰款，盼畜牧場業者不要輕忽。

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