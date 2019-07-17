《苗栗》請月老牽線 竹南慈裕宮首辦單身聯誼

2019-07-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣少子化問題嚴重，連月老也著急？苗栗縣竹南鎮有三百六十餘年歷史的中港慈裕宮，首度為單身、未婚男女舉辦聯誼活動，將於九月廿九日在中港慈裕宮內舉辦整天的趣味互動遊戲。慈裕宮主委陳萬典說，即日起開放五十對廿五至四十歲的年輕男女報名，讓媽祖及月老幫忙牽紅線，「想娶某的緊來！」

依據行政院內政部戶政司統計資料顯示，去年全國結婚對數共十三萬五千四百零三對，對比十年前最高峰達十八萬餘對，相差甚遠。苗栗縣去年結婚對數三千零五十五對，扣除六都後排名全國第五，落後於彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣。

創建於一六五八年的中港慈裕宮，一九八五年由內政部指定公告為「國家三級古蹟」，主祀媽祖，又稱「中港媽」，年年元宵節皆舉辦「炸邯鄲」、端午節則有「祭江洗港」習俗，是地方重要的媽祖文化信仰中心，廟中供奉的月下老人也有逾百年歷史。

9月29日登場 宮內有系列趣味活動

陳萬典說，與民眾聊天時發現現代青年男女結婚少、生育率低，在年輕人提議構想下，首度推出「慈裕宮單身聯誼活動」，希望讓媽祖、月老來幫單身男女牽紅線，希望促成良緣。

陳萬典指出，活動將於九月廿九日早上九點至下午五點，在慈裕宮內有系列趣味活動，有意參加的民眾須先填寫報名表，繳交三百元保證金及五張今年七至九月的發票，活動當天出席者將退回保證金、發票全數捐給慈善機構；若真能成功配對、締結佳偶，慈裕宮也會送上薄禮祝福，未來也希望能成為廟方的七夕習俗活動。

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