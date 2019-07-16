民代高顏值 行銷農產嚇嚇叫

2019-07-16

記者蔡宗勳／專題報導

長得正長得俊，年輕又有服務熱忱的民意代表，問政、為民服務往往有加分效果，尤其在人口老化的嘉義縣，只要牽起長輩們的手噓寒問暖一番，就能讓他們笑逐顏開，上網代言農特產更是回響熱烈。

竹崎鄉代邱韻潔 關懷獨老受歡迎

竹崎新科鄉代邱韻潔初次參選就以全鄉最高票當選，就任後立下問政三大目標：觀光發展、農特產行銷與老人關懷。

邱韻潔認為，竹崎擁有奮起湖等遠近馳名風景區，如果注入人文故事元素，更能讓遊客留下深刻印象；竹崎有「水果之鄉」美譽，只要有機會她就上網代言直銷，頗有網紅氣勢，已接獲多筆訂單；她也經常到老人據點服務，跟著社工關懷獨居老人，離去時，長輩往往握著邱韻潔的手依依不捨。

大林鎮代張伊芊也是初任民代，當過前鎮長黃貞瑜隨行秘書，問政與為民服務駕輕就熟，她的長相甜美，在網路上有不少追蹤者，年初嘉義地區鳳梨價崩時，她透過網路幫農友賣了不少鳳梨。

大林鎮代張伊芊 如親孫女逗長輩

鄉親遇到問題上門求助時，張伊芊總是耐心細心幫忙尋求解決之道，讓陳情者打趣說，「看到美女代表溫柔的笑容，就覺得很有信心」。

張伊芊對獨居老人的關懷也不落人後，華山基金會等公益團體的服務個案，她都會不定時了解是否有需要協助之處，原本心情寂寥的阿公阿嬤看到她笑容可掬地上門，就如同親孫女回家般，臉上線條頓時柔和起來，聊起身體健康狀況與家事，張伊芊適時撒嬌，逗得長輩們笑呵呵，直誇她「足感心」。

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