行駛古坑4鄉道 白天不開大燈開鍘

2019-07-16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕率全國之先！雲林縣府公告古坑鄉境內四條鄉道強制白天要開大燈，經過六個月勸導，即日起開罰，未依規定經舉發可罰款一千二百元至三千六百元，縣府提醒用路人配合，確保行車安全。

勸導期過 最高罰3600

縣府工務處指出，地方反應位於古坑的雲二○八線、雲二○九線、雲二一二線及雲二一○~一線，易有濃霧，為防止發生交通事故、確保民眾行車安全，雲林縣道路交通安全聯席會報決議依「道路交通管理處罰條例」第五條規定，這四條鄉道部份路段強制白天開大燈。

工務處表示，該規定自今年一月十六日公告實施，六個月勸導期到昨天為止，即日起開始執法，在特定路段未依規定開大燈，經舉發可依道路交通管理處罰條例罰款。

山路狹窄 易有濃霧

有民眾說，這四條都位在古坑山區，易有濃霧，且道路狹窄，白天開大燈比較安全；另有人說，已習慣開車不論白天、晚上都開大燈，沒差；不過也有人認為是擾民。

工務處表示，管制路段並非全線，雲二○八為古坑華山咖啡大道，管制路段枋寮到大湖底；雲二○九為古坑到桂林吊景，管制路段大坪頂到山腳；雲二一○之一為永光往華山的光華路，管制路段華山到大崎橋；雲二一二為永光到桂林的光昌路，管制路段永光到龍眼林，總計約七．四公里。

工務處強調，各管制路段前都有設置警告牌面，請用路人配合。

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