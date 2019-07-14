嘉縣白蝦養殖育成率 不到1成

2019-07-14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣今年養殖白蝦育成率差，普遍不到一成，最慘連五％都不到，漁民叫苦連天，連運蝦車也因經營困難數量大減，盤商苦撐，產業鏈面臨寒冬；對此，縣府農業處長許彰敏提醒，白蝦養殖陷困境，混養宜減量放養，專業養殖則要加強管理。

氣候影響致減產 產業鏈面臨寒冬

嘉縣議員黃金茂說，嘉義沿海地區白蝦養殖，因病變等因素，育成率已連四年拉警報，且一年不如一年，現已進入產季，以往一分地魚塭一天可收成一、二十台斤，但只有一、二台斤，漁民虧本，苦不堪言。

蔡姓盤商表示，往年七月後，每天交易量數以萬台斤計，四年前萎縮至七、八千台斤，逐年減至今年兩千台斤，已沒利潤可言；體質差的盤商被淘汰，特約運蝦車也紛紛退出轉行，白蝦產業鏈面臨寒冬。

嘉縣政府農業處漁業科長張建成說，近年來因氣候變遷，今年初夏連日低壓及多雨悶熱，嘉義沿海養殖白蝦育存率普遍不佳，籲養殖戶應注意氣象及水質變化，調整投餵，並加強水車擾動提升溶氧量，同時善用家畜所水產動物疾病檢驗中心檢診諮詢服務，避免水質惡化、泛池、倒藻，致魚蝦感染疫病或死亡。

張建成強調，白蝦養殖多受氣候影響，育成率不佳，也有少數養殖場調整養殖方式，以益生菌控制水質，提升育成率，雖增加養殖成本，但收益相對增加。

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