桃園市民聯合婚禮 「男男」、「女女」也能報名

2019-07-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「國慶—市民聯合婚禮」將於十月十一日在揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行，並於七夕情人節（八月七日）開放報名，因立法院通過同婚專法，同婚已可合法登記，今年聯合婚禮未再開闢同婚專區，只要是新人，不管是「男女」、「男男」、「女女」都可報名參加聯合婚禮。

限額88對 8月7日起報名

有意報名參加聯合婚禮的新人，雙方當事人須年滿廿歲且未婚，其中一方須設籍桃園市，未滿廿歲者應取得法定代理人同意，名額以八十八對為限；而報名聯合婚禮的新人，須參加家庭教育中心安排的四小時課程。聯合婚禮報名時間為八月七日上午八點至中午十二點，額滿為止，報名地點在桃園區公所四樓視聽中心。

同婚登記合法 不另設專區

民政局長湯蕙禎表示，桃園市非常尊重同性伴侶，一○四年起就開放同性伴侶參加市民聯合婚禮，當年有兩對參加，但之後就沒有參加者；現在同婚已可合法登記，因此今年未設同性專區，不論「男女」、「男男」、「女女」都可報名參加聯合婚禮。

截至四月底止，桃園市同性伴侶註記四八六對，其中男男一○四對、女女三八二對；而立院於五月十七日三讀通過同婚專法，五月廿四日起受理同婚登記，目前已辦理同婚登記有一百多對，且已註記者仍然保留，以保障權益。

送好禮還抽獎 往年報名秒殺

湯蕙禎說，市民聯合婚禮安排於每年國慶假期舉辦，許多新人都想藉此沾一下國家生日的喜氣，雖然只會贈送一些小家電，但還可參加抽獎，歷年頭獎都是雙人國際機票，因此大受歡迎，都告秒殺；今年市長將贈送空氣清淨機、議長贈送電鍋，還有兩張歐式自助餐餐券，由於獎品不錯，預估報名仍會秒殺。

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