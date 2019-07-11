桃園夏日親子藝術節 連兩週休玩樂

2019-07-11

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府文化局推廣藝文融入親子生活及藝術教育，將於本週及下週的兩個週休假日於北、南桃園舉辦「桃園夏日親子藝術節」，本週末率先於桃園陽明運動公園登場，下週末於平鎮新勢公園進行，內容有國內外知名藝文團隊演出精彩的戶外親子劇場、三大親子藝術工作坊的親子體驗、童話故事般的實境遊戲，並有多元街頭演出團隊表演與文創輕食市集，系列活動免費參加，讓家長、小朋友開心Fun暑假！

親子劇場、實境遊戲 好看好玩

進入第九年的「桃園夏日親子藝術節」有精彩的親子劇場與六組國內外表演團體輪番上陣，演出時間從傍晚五點半至晚間九點，英國Rubber Duck Productions的「大衣大叔Men in Coats」、台北打擊樂團的「美擊‧Magic」和身聲劇場的「希望之翼」先在桃園陽明運動公園登場；西班牙嘎哩康多劇團的「風之舞A-TA-KA！」、O劇團「巨人和春天」和舞蹈空間舞團 「史派德奇遇記之飛飛飛」於新勢公園演出，讓親子在夏夜欣賞優質藝文演出。

今年還規劃時下最夯的親子實境遊戲「童話王國之魔法師的考驗」，邀請親子自行或隨機組隊一同闖關解謎，連續兩週的四天活動期間，每天下午三點半及四點半各有一梯次。

親子藝術工作坊於活動期間下午二點至三點半，分別由漂鳥戲劇社、故事屋分別對三至十二歲孩童安排「故事屋體驗」；Vocal Asia人聲樂集進行阿卡貝拉人聲教學、Music Together by FOX 進行音樂律動課程的「音樂體驗」；玩印工廠及淘氣文創分別規劃手感絹印、科學原理串聯玩具設計等不同類型的「手作DIY」，三大主題的授課活動同步進行。

街頭藝人秀、藝手市集 滿載而歸

現場下午二點也有「仲夏藝文饗宴」街頭藝人表演，還有文創、輕食攤位的「藝手市集」，歡迎大小朋友們一起來看表演、玩藝術。活動訊息請至官網或臉書「桃園夏日親子藝術節」粉絲專頁查詢。

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