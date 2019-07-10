雲林行動支付啟動 手機掃碼輕鬆繳費

2019-07-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林行動支付昨天啟動，民眾繳交政府規費、罰鍰、學雜費、地方稅繳納及小額消費等，都可利用行動支付輕鬆完成，縣長張麗善表示，將加速推展行動支付普及，打造無現金多元支付時代。

可繳政府規費、罰鍰、學雜費

台灣票據交換所董事長陳秋棠、台銀電子金融部高級襄理陳威彬、台灣資料科學公司執行長卓瑩鎗等人於昨天共同見證雲林縣無現金行動支付啟動。

張麗善說，信用卡、電子票證及APP已成為民眾生活中重要的支付工具，縣府與台灣票據交換所合作，導入嗶嗶繳費管道，將規費、罰鍰及學雜費繳納行動化，民眾在家就可以用手機掃描三段式條碼，輕鬆完成繳費。

縣府力推在地商圈納智慧零售

縣府計畫處長李明岳指出，縣內斗六、虎尾地區已有四十八家商店簽約加入無現金智慧零售行列，是雲嘉南地區最多，縣府將持續加強輔導西螺老街、古坑華山咖啡大道加入智慧零售行列，帶給民眾不同的「老街新風華」。

張麗善表示，除了在地商圈，縣府本身也導入無現金多元支付機及物聯網販賣機，可透過信用卡、悠遊卡、一卡通、台灣Pay、Line Pay、街口支付、Android Pay、Apple Pay等行動支付消費，規劃讓在地商家在其中上架雲林縣特色良品，開拓行動支付新經濟市場。

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