50年堅持古法 桃園劉文珍傳承客家獅藝

2019-07-10

〔記者許倬勛／平鎮報導〕武館內檀香裊繞、陽光從窗戶斜射，牆上擺掛的一排獅頭綻放著刺眼光芒，有的威風凜凜、有的滑稽可愛。這些獅頭作品全出自劉文珍之手，五十年來他堅持古法製作，獅頭裡隱藏金木水火土五行，他說，自己既是拳師也是匠師，褪下表演者身分，積極提倡客家獅藝，希望傳統工藝能永續流傳。

積極提倡客家獅藝 盼永續流傳

七十一歲的劉文珍自小務農，農閒時常到廟埕看人練武、舞獅起了興趣，於是哀求父母讓他拜師學藝，想不到就此與「流民拳」、客家獅藝結下不解之緣。

「客家獅又名『盒仔獅』，與節慶表演常見的廣東獅不同，是硬底子的武館獅。」劉文珍說，客家獅以木造而成，獅頭重達卅公斤，舞獅人得一手控制獅口開闔、一手支撐獅頭，考驗表演者的武術根基，因操作辛苦、難練難上手，相較造型華麗、動作花俏的舞台獅（廣東獅），演出機會較少，加上做工繁瑣耗時，導致客家獅文化逐漸凋零。

作為碩果僅存的流民拳師與客家獅工匠，劉文珍自認肩負傳承使命，除在武館收徒，也到各級學校教拳、傳授獅頭工藝。

到各校教流民拳、傳授獅頭工藝

他說，製作客家獅頭有六個步驟，分別為：塑模、刻模、裱褙、木作、彩繪、裝飾，過程為以沙土為模填入木箱，夯實烘乾後，用白膠糊貼五至七層牛皮紙或紗布，釘上木製的上下顎，即完成獅頭初胚，等待彩繪上色。

劉文珍說，獅子象徵兇猛威風，傳統匠師會在獅頭上繪製八卦、太極等圖樣，代表馴服獸性，獅頭常見的「王」字則代表皇帝欽封，獅面、獅被常用象徵五行的白、紅、青、黑、黃，客家族群還會在獅頰點綴桐花。而如今時代變遷，匠師不受限制，想畫什麼就畫什麼，大眾也更能接受。

劉文珍：獅頭藝術高 會堅持下去

劉文珍說，舞獅陣過去被當作趨吉避凶或節令慶典的表演，事實上獅頭有很高的藝術收藏價值，他甘願為這項技藝堅持下去，會教到不能教、做到不能動為止。

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