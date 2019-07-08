嘉市覺醒音樂祭逾時 單日罰9萬元

2019-07-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕發源嘉義、享譽全國的「覺醒音樂祭」，今年本月五日到昨天在嘉義市港坪運動公園舉行，主辦單位估計湧入逾十萬人次，也帶動周邊飯店、旅宿業者商機，前晚因大雨影響活動時間延至十一點多結束，市環保局單日接獲十二通陳情電話、共開出九張罰單，罰款總額約九萬元，衍生討論大型活動行銷城市與社區安寧的競合問題；市文化局長蕭柏勳說，將與環保局、交通處等研商整合諮詢窗口，提供活動主辦單位所需場地、交通等服務，降低對社區環境的衝擊。

港坪運動公園開唱 3天吸客10萬

覺醒音樂祭去年在嘉義文化創意產業園區舉行，今年移師港坪運動公園擴大舉行，不料附近住戶不堪整天演唱音量大，向市環保局投訴；無獨有偶，上個月落幕的「重生電音祭」，也遭投訴「擾民」被開罰，讓活動主辦單位陷於辦或不辦的困境。

覺醒音樂祭策展人顏廷憲表示，往年也曾遭檢舉噪音而被罰，前晚遇到大雨，表演時間延後，才逾時結束，願意遵守法規繳交罰款，但今年場地為泥土地，遇雨泥濘，希望嘉市能有水泥地板的戶外展演場所，提供民眾更好的欣賞表演環境，建議市府成立跨局處協調小組，提供舉辦活動廠商、團體關於場地條件、法規資訊等，以免觸法挨罰。

辦活動不擾民 市府研商諮詢窗口

市環保局空氣及噪音管理課長吳博章表示，「覺醒音樂祭」前晚到十一點二十分才結束，由於晚上十點後，以擴音設施從事演唱活動，違反噪音管制法，共開出九張罰單，晚上十點前接獲民眾陳情，會派員到場量測，音量超過標準，經勸導未改善，就會開罰；吳說，曾與文化局、工務處、建設處等協調，在活動主辦單位申請場地時告知法規，如執行時有疑慮，都會提供諮詢及協助。

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