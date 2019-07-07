《新北》雙溪荷花盛開 上演「花劇場」

2019-07-07

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市雙溪區的荷花田正值花期，市府即日起推出「花劇場—魚戲荷中」、「夜賞睡蓮」特色活動，首度開賣友善耕作蔬菜搭配荷花便當，邀請民眾體驗雙溪荷花之美與仲夏之夜的睡蓮風情。

新北市長侯友宜昨遊逛農夫市集、體驗剝蓮子並品嚐農友新開發的荷花便當，盛讚很好吃，他表示，雙溪從四年前開始，每年舉辦荷花季活動，地方環境意識啟蒙，以友善耕作栽植上林荷花田，面積逐年擴大，形成雙溪最美麗的亮點。

市府綠美化環境景觀處指出，雙溪區種植約七．五公頃的荷花及睡蓮，有大賀蓮、牡丹蓮、霸王蓮等品種，上林里荷花田位於台二丙線，採無化學肥料方式栽植，四周還有綿延山景與田園風光。

景觀處表示，今年加入「花劇場」與「夜賞睡蓮」元素，活動延長至七夕情人節，「花劇場—魚戲荷中」以荷花田作舞台，由藝術舞蹈展現地景之美，十四日下午三點半、二十日下午四點半、二十八日下午三點半有三場演出。

「夜賞睡蓮」是配合睡蓮夜間開花的特性，打造三千平方公尺的荷田地景燈飾區，白色與桃紅色的睡蓮，與池中放置的馬卡龍色球燈、池畔的條燈和造型燈，「夜賞睡蓮」開放至八月七日七夕情人節，活動資訊到臉書「賞花快報粉絲團」查詢。

猴硐拚礦業觀光 展示館重新整修

另外，瑞芳區猴硐是知名的「貓村」，猴硐還有具備觀光魅力的煤礦「黑金歲月」，侯友宜昨探訪退休的老礦工，他表示，將做好文化保存並規劃融合觀光的礦業文化觀光路徑，擦亮瑞芳的招牌，帶動地方經濟與觀光發展。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南表示，希望未來猴硐給大眾的印象不是只有「貓村」，還有「煤礦村」，為了讓民眾認識猴硐當年的風華，老礦工將老人年金捐出來，重新整修「煤鄉礦工文史展示館」，預計八月十日開幕，希望遊客來猴硐遊玩時也能認識礦工歷史。

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