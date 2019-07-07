卸白領穿道士袍 電機博士當法師

2019-07-07

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕南投縣中寮鄉台灣總廟玄義宮舉行法師奏職戒禮，其中奏職成為初授法師的蔡沅南是在科技公司擔任主管的電機博士，成為該宮開辦道教科儀班九年多來，學歷最高的法師。蔡沅南認為，道教經典科儀深奧，在學習中發現，道教的陰陽概念，與電腦理論是可以相通的。

中寮玄義宮道教科儀班奏職第一人

中寮鄉玄義宮開道教科儀班，教授科儀的唱韻、指法、步罡，還有道教的經典，九年多來吸引不少白領階級、碩士學歷的人士前來上課，並通過考試成為道教閭山派真武門的法師，最新一期通過考試，並奏職成為初授法師的學員中，蔡沅南擁有成大電機博士學位，是九年多來第一位奏職的博士法師。

寫論文遇瓶頸 拜廟遇法師產生興趣

現年四十歲的蔡沅南唸成大博士班時，寫論文出現瓶頸，心情鬱悶下到宮廟去拜拜，在廟裡接觸道教法師，與法師聊天後，對道教科儀產生興趣，卻找不到有人開班教授科儀，直到今年才經人介紹到玄義宮上道教科儀班。

蔡沅南說，公司主管與道教法師兩種身分並無違和感，道教科儀若以科學角度來看，是身心靈的訓練，因一場法會科儀至少兩小時，是體力的訓練，且全程精神要集中，是注意力的訓練，經典的內容則可淨化心靈。

若以玄學角度來看，有些事並非無稽之談，只是現有科學還無法應證，以他自己為例，因到中國出差，原本訂不到機票回台，經祈禱後就買到機票，趕在考試當天凌晨回到台灣。

蔡沅南也說，道教經典融合宇宙運行和人生哲理，在科儀經典中常出現的陰陽概念，其實與人工智慧的「0與1」概念相通。

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