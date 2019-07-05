石門水庫藍色公路 套裝遊程下週開賣

2019-07-05

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區「新溪口吊橋」去年一月啟用，今年六月開放雙向通行，拜雨水豐沛、石門水庫水情正好之賜，市府觀光旅遊局暑假推出「藍色公路」遊程，提供旅客到石門水庫的新玩法，可從石門水庫搭遊艇直達新溪口吊橋，不須再走假日壅塞的台七線，可避開漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆遊；為服務「台灣好行」搭乘民眾，暑假期間販售假日限定的「石門水庫藍色公路」套票。

搭台灣好行加遊艇玩新溪口吊橋

購買套票的民眾，可直接於中壢站搭乘台灣好行石門水庫線至「石門水庫大壩碼頭」，再搭遊艇至新溪口吊橋，活動從十三日開始，至九月一日（限每週六、日），開放上午十點、下午一點船班限量預購，有興趣民眾八日起可於KKDAY售票網預訂。

週休出發限量預購 優惠價455元

觀光旅遊局局長楊勝評說，石門水庫近月來水位在滿水位的二四五公尺間徘徊，加上新溪口吊橋已開放雙向通行，順勢於暑假與客運業者、遊艇業者、復興區公所合作推出假日限量「石門水庫藍色公路」套裝行程，內含台灣好行石門水庫線一日券、石門水庫大壩遊艇來回船票、新溪口吊橋門票，原價五百五十元，優惠四百五十五元，並附贈精美禮物，不僅方便，更加優惠。

今夏多雨水位夠高 遊艇才能開

楊勝評表示，復興區溪口台地位於石門水庫大漢溪上游，因為海拔較高且河道淤積，須水庫大壩水位高於二四○公尺，才能行駛遊艇，今年雨水豐沛，因此啟動藍色公路行程，民眾可從「大壩碼頭」或「阿姆坪碼頭」搭船直達新溪口吊橋，「大壩碼頭」現場遊客達十五人即可出發（票價四百元，來回約三個小時），「阿姆坪碼頭」現場遊客達十至十五人（分普通及豪華型）即可出發（票價三百元，來回約二個小時），乘船遊客可觀賞龍珠灣、阿姆坪生態園區、薑母島、神仙瀑布、情人島等沿岸景色，也可順道在水庫周邊餐廳享用活魚大餐。

桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥、總幹事陳咪春表示，石門水庫現有營業遊艇卅八艘，原營業路線有大壩、阿姆坪、薑母島的環湖，暑假新增至新溪口吊橋的「藍色公路」遊程，遊艇數足可分擔增加的客源，每日開船時間仍為上午八點至下午四點卅分，希望明年暑假這條路線也能繼續，以帶動遊艇觀光。

水庫在腳下 薑母島步道鮮體驗

值得一提的是，市府觀光旅遊局委由水利署北區水資源局代辦薑母島更新工程於去年底完工，新建登島Ｚ字型步道及楷梯式臨水高架棧道，沿著岸邊延伸的親水棧道，可從多角度欣賞薑母島及水庫風光，更感受水庫在腳下的奇妙感覺；觀光旅遊局局長楊勝評表示，後續還有沿湖步道系統整建等多項建設規劃，將向交通部觀光局爭取補助。

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