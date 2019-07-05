卓溪清水林道黑熊出沒 見警車驚逃百米

2019-07-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，上週六晚間開車返回檢查哨途中，突然看到一頭成年臺灣黑熊從清水林道旁邊竄出，在車燈照射中「黑熊跑了約百米」，就衝入路邊草叢消失，過程全都被行車記錄器拍下！

行車記錄器拍下 背影像黑色大狗

休假中的警員包錫安昨受訪說，這頭黑熊體型不小，站起來可能超過一米六，推測是成年的黑熊；遇到熊的時間是上週六（六月廿九日）晚上九點半，當時他開車從部落返回三公里外的清水檢查哨，車子才開進清水林道約三百米，突然看到一頭台灣黑熊從路邊跑到林道上，行車紀錄器畫面中黑熊奔跑的背影就像一頭黑色大狗。

他說，當時大黑熊應該也被驚嚇到，推測黑熊剛好在路邊覓食或活動，突然看到燈光和車聲，熊才會突然驚慌奔跑，熊大約跑了百米就竄入草叢消失，他趕快開車離開返回檢查哨。

包錫安說，部落對面就是清水溪，族人要上山工作偶而會看到熊，出現地點包括林道、或在清水溪床活動，最近一次有人看到熊是在上個月。

他說，清水部落是布農族的地方，對熊是有禁忌的，不會去干擾熊，而且「黑熊其實很怕人」，熊遇到人，一般的反應是馬上跑掉，不會主動攻擊人，且熊在夜間不會靠近有燈光的地方，除非雞寮、工寮很暗沒有燈，牠就會進去找東西吃，過去部落曾有雞寮被熊「夜襲」的紀錄，族人觀察，山羌是熊的最愛。

山區遇到熊 最好保持逾20米距離

他也建議，依照族人和熊互動的經驗，民眾或登山客如果在山上碰到黑熊，有二個狀況有可能被攻擊，狀況一是牠正在吃獵物，狀況二是母熊帶小熊，熊在這兩種狀況有可能會攻擊人，最好是和熊保持廿公尺以上安全距離，等熊離開再過去。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法