新包裝正港貨 拉拉山水蜜桃開賣

2019-07-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年七、八月是拉拉山水蜜桃盛產期，市府農業局昨舉行行銷記者會，市長鄭文燦表示，三、四日在市府前廣場，六、七日在兩蔣文化園區都有拉拉山水蜜桃展售，且即起至八月四日在羅浮泰雅溫泉公園、角板山行館、拉拉山遊客中心、高義、三光及華陵里部落市集都可以買到「正港」拉拉山水蜜桃，水蜜桃搖滾之夜將於十三日在上巴陵停車場舉行。

選購認盒上標章及三大特徵

鄭文燦說，拉拉山水蜜桃遠近馳名，民眾挑選購買水蜜桃時，要認明果皮表面有細緻絨毛、底部渾圓及柄部有道溝的三大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃；市府今年也推出全新包裝，加入拉拉山形象，配合外盒上的產地標章，購買時可更容易辨識。

鄭文燦表示，市府對五月出產的水蜜桃也推出「媽媽桃」的品牌，協助果農行銷在地水果，今年的拉拉山水蜜桃行銷活動，市府希望能結合北橫觀光，邀請市民朋友到復興區品嘗正宗的拉拉山水蜜桃，同時體驗復興區的部落風情。

農業局輔導科長余誌松表示，拉拉山水蜜桃由於今年開花時節遭遇異常氣候，導致結果不理想，產量只有往年四成，所幸品質並沒有受到影響，而售價方面，水蜜桃禮盒重量約兩台斤，十二粒裝定價四百元，十粒裝五百元，八粒裝六百元，六粒裝則為八百元以上。

復興區包括五月桃、水蜜桃的種植面積二三八．三一公頃，今年水蜜桃災損近廿八公頃，農委會核定救助金約二五○萬元；這與實際災損相距甚遠，主因是山坡地超限利用屬違法行為，無法給予災損補償。

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