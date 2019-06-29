宣傳冬山茶藝節 「尋找素馨」掀話題

2019-06-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉、羅東鎮街頭，最近掛上「素馨您在哪裡？」廣告看板，引起民眾好奇，紛紛問起誰是「素馨」；答案昨天揭曉，原來是為冬山鄉的特產「素馨茶」宣傳。

這些看板，背景以白色、粉紅色為主調，寫著「素馨您在哪裡？」文字；民眾好奇是「男孩向女友求婚嗎？」也有人認為是前男友放不下前女友，在街頭掛起看板尋人。「素馨」兩字在網路引起話題，網友拍下看板在臉書分享，引起熱議。

看板究竟是誰掛的？冬山鄉公所昨跳出來「是我們掛的啦！」鄉長林峻輔說，「素馨」兩字，是前總統府秘書長蔣彥士到冬山喝茶，發現冬山茶有素雅馨香特質，因此取名素馨茶，卅多年來，冬山出產的紅茶、烏龍茶，就以「素馨茶」為品牌賣到全台灣。

林峻輔指出，冬山茶藝文化節將在七月六日、七日登場，為了宣傳，公所想到冬山特產的「素馨茶」，在街頭玩姓名廣告創意，引起熱烈討論「超乎預期」，與「素馨」同名民眾，六日茶藝文化節當天到場，前廿名還有神秘禮物。

迎接暑假 傳藝主打「武俠風」

另，迎接暑假到來，宜蘭傳藝中心主打「武俠風」，園區新設許多大俠造型的裝置藝術，推出全台首場實境武俠版的全員逃走遊戲；傳藝園區表示，暑假七、八月延長營運至晚間八點，宜蘭縣民傍晚六點可免費入園，邀民眾一起入園當大俠。

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