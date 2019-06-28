熱鬧2個月 桃園蓮花季明天起跑

2019-06-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園蓮花季將於廿九日至八月廿五日在觀音區盛大舉行，今年蓮花季除了賞蓮、採蓮藕及大啖蓮花餐，每週都有精彩活動，期間也提供定時導覽、農事體驗ＤＩＹ、蓮花季夏令營及一日遊活動、蓮塘生態導覽等，詳情可洽桃園蓮花季官網（http://2019taoyuanlotus.com.tw）查詢。

開幕當天 現場按讚換好禮

市府農業局昨舉行「2019桃園蓮花季」宣傳記者會，副市長李憲明出席表示，蓮花季活動已經邁入第廿一年，今年蓮花季主會場仍設在新華路一段、金華路口旁農地，廿九日開幕當天有兒童劇團表演，還有蓮花手工皂ＤＩＹ體驗，免費蓮子湯兌換、限量三百份，且當天在活動現場至蓮花季臉書粉絲專頁按讚，還可兌換蓮花自拍棒、限量兩百份，歡迎民眾闔家來賞蓮。

吃喝玩樂 系列活動等你來

農業局長郭承泉表示，蓮花季有各式農業體驗、四大伴手禮、ＩＧ美圖徵選活動，也有套裝或一日遊行程，活動期間每週都推出活動，包含桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食饗宴、好客音浪演唱會、山海共舞戀花季、心蓮心單身聯誼派對、親子寫生嘉年華、紙風車台灣鄉村卡車藝術工程、花語音樂饗宴等精彩系列活動，歡迎大家今夏來觀音賞蓮、品蓮、遊桃園。

好客音浪演唱會於七月十三日晚間六點至九點在主會場登場，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、黃珮舒、蕭迦勒、聖代、熱血化碧濤、拉丁樂團、張芸京、吉那罐子等藝人與團體演出，現場安排摸彩活動，有光陽電動機車、六十吋電視、小折腳踏車等大獎。

蓮塘生態導覽於七月廿、廿一日，八月一、二、十七、十八日等六天舉辦，由專業導覽引導了解各種生態，結束後另發放紀念伴手禮。

免費接駁車 週休整點發車

主辦單位活動期間每週六、日均提供免費接駁車，發車時間從上午九點到傍晚六點，整點發車、每小時一班次；接駁車採循環路線，從蓮花季主會場出發，經荷馨蓮園、蓮荷園休閒農場、金湖岸農場、新坡農會、青林農場、大田蓮花園，再回到主會場，全長約十二公里，乘車時間約四十五分鐘，歡迎多加利用。

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