竹北停六改建 竹縣推APP帶找車位

2019-06-28

〔記者廖雪茹、鄭名翔／綜合報導〕新竹縣竹北市光明一路停六停車場預計八月改建，二○二一年十月完工。施工期間，縣府擬建置APP系統導引民眾前往周邊替代停車場停車。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，停六施工期間，原有一百餘個平面收費車位暫停使用，將建置停車導引APP系統，導引民眾到步行五百公尺內的縣府周邊與公二停五、停十五等停車場；另將研議縣政二路及縣政九路增設停車格、文化局地下停車場開放收費停車。

不過，現地一百八十株樹木須移植，護樹人士憂心存活率。前竹北市民代表許育綸建議就近移植道路空樹穴、公園綠地或學校。

游志祥說，除土地公及周邊五十株樹木現地保留，基地內約有一百八十株樹木將在適合季節移植至竹東頭前溪生態公園，會簽訂移植保固期，提高存活率。

地下道滲漏水害摔傷 挨批草菅人命

此外，苗栗縣北橫公路地下道因長期滲漏水，路面長出青苔，造成機車騎士行經打滑摔傷；苗栗縣議員陳光軒指地下道未驗收就趕著通車，無視安全、草菅人命。

縣府工務處土木科長許家誠表示，滲漏水是因地下水壓力大導致，已於昨天會勘，今天廠商會先以高壓清洗機清除青苔。因還在保固期內，廠商將填補滲漏水處並加強排水功能，後續請工程專家評估徹底解決的方案。

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