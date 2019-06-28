花蓮夏戀嘉年華7.4登場 熱唱連8天

2019-06-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕連辦十二年、第十八屆的花蓮夏戀嘉年華，將於七月四日登場，一連八天將有超過五十組藝人輪番開唱，今年由亞洲舞王羅志祥打頭陣，歌后田馥甄也受邀出席，卡司還有潘瑋柏、丁噹、畢書盡等人，被民眾讚「星光十足」！台鐵另配合活動加開四班自強號列車，協助疏運旅客。

花蓮夏戀嘉年華今年卡司陣容堅強，由藝人JR紀言愷、宅男女神阿喜擔任代言人，包括田馥甄、羅志祥、潘瑋柏、A-Lin、八三夭、畢書盡、玖壹壹及丁噹等逾五十組藝人受邀登台，七月四日至十一日每晚七時起演出，並有小巨蛋演唱會等級大咖擔任壓軸，首日將施放夜間星空秀。

台鐵配合活動疏運旅客需要加開自強號班次，七月五日、七日花蓮開往樹林五二二七車次、七月六日樹林開往花蓮五二一六車次、七月八日樹林往花蓮五二一○車次。活動期間周邊道路將進行交通管制，遊客可多利用花蓮火車站至東大門夜市的往返市區公車。

縣府觀光處長唐玉書說，宜蘭、花蓮及台東成立「花木蘭聯盟」，鼓勵遊客至三縣市遊玩，推出集章活動，民眾只要前往宜蘭「國際童玩藝術節」、花蓮「夏戀嘉年華」或「紅面鴨Fun暑假」及台東「台灣國際熱氣球嘉年華」等活動，到服務台索取集章卡和蓋章，集滿三地、三個戳章於同一張卡上，就會贈送當地泡湯券。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法