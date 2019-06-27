《老景點新趣味》屏縣民宿協會 力推墾丁森林遊樂區

2019-06-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅遊業經過前兩年的低迷，今年開始復甦，許多遊客轉向找尋過去少到訪的社區及祕境旅遊，屏縣民宿協會最近召集會員開發景點介紹，選定被國內外遊客遺忘多年，幾乎成了「祕境」的墾丁森林遊樂區，盼美麗風光重新被看見。

被戲稱是墾丁「最知名的祕境」

墾丁森林遊樂區堪稱恆春半島最老牌景點，不少民眾過去都把森林遊樂區當做「墾丁國家公園」，從日治時代就設立「恆春熱帶植物園」至今，熱帶植物超過千種，開發區域超過七十六公頃，以銀葉板根、石筍寶穴、觀海台、垂榕谷、一線天等景觀最知名；因墾丁大街興起而逐漸沒落，被戲稱是墾丁「最知名的祕境」。

熱帶植物超過千種 民宿業者踩線

屏東縣民宿協會為帶給遊客不同的旅遊體驗，日前帶領業者到訪許多生態景點，發現知名度頗高的墾丁森林遊樂區，竟然沒有多少民宿業者真正完整體驗過，於是安排專業解說員，帶民宿主人重新認識墾丁森林裡的一線天等景觀特色，希望老景點能玩出新趣味。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，老一輩台灣人幾乎都知道墾丁森林遊樂區，但現在的年輕人甚至連大街旁如地標的大牌樓，都不知道是墾丁森林遊樂區的入口，帶領民宿業者踩線，希望能重現老景點珍珠般的光芒。

「第一線的民宿主人是觀光領航員！」林淑敏說，接待各地旅人的民宿，是遊客獲取旅遊資訊的主要來源，墾丁除了有大海、大街外，也有夏日涼意及芬多精滿滿的森林瑰寶，鄰近墾丁大街的森林遊樂區堪稱是鬧中取靜的最佳景點。

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