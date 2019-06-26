閃耀國際 福七深化台美航太合作

2019-06-26

展現我對國際社會貢獻 蔡總統：拚每年發射一顆新衛星

〔特派記者簡惠茹／美國卡納維爾角報導〕福衛七號昨日在美國成功發射，衛星發射後兩週到一個月是關鍵期，地面操作人員須二十四小時監控，直到衛星運行及觀測確認穩定。福七是台美史上最大型的科學合作案，總經費高達六十四億元台幣，由台美雙方各出資一半。美方代表表示，福七升空不只是台美科學和科技合作里程碑，更代表台美夥伴關係的深化。

昨到新竹太空中心觀看福七發射的蔡英文總統強調，兩年前福衛五號升空，見證台灣有自主研發太空衛星能力，接下來一棒接一棒，台灣預計每年都要發射一顆新的衛星（二○二一年獵風者號衛星、二○二二年福衛八號），台灣的決心及太空技術、產業，會隨每次衛星升空更在國際閃耀。

台灣二○○六年與美國大學大氣研究聯盟合作，發射氣象衛星福衛三號，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署在二○一○年再簽署福衛七號計畫合作協議，打造全太空最精準溫度計，延續福三任務。

昨天發射現場，美國在台協會、美國商務部都有代表出席，美國在台協會華盛頓總部執行理事羅瑞智表示，福七升空具有象徵性意義，台灣關係法今年已經四十周年，台灣和美國共享價值觀，福七讓台灣展現了太空科技成就，這不只是台美科學和科技合作，更代表了台美的夥伴關係的深化。

與台灣簽署福七合作案的美國商務部副部長Neil Jacobs昨天表示，這是台美最大型的科學和科技合作，提供給天氣更準確的預測，包含龍捲風和颱風，台灣是非常好的合作夥伴，後續跟台灣還會有資料處理的合作，共同改進天氣預報和準確性。

觀測全球氣候變遷 有助防災、減災

科技部長陳良基指出，六顆星系要在太空進行電離層檢測的難度很高，且福七星系控制複雜，福七代表台灣太空技術在這二、三十年來的努力；此外，福七同時代表台美雙方對全世界氣候變遷的貢獻。

蔡英文總統也表示，國家會持續給予最大的支持，繼續把太空科學往前推動。福七是一次重大合作計畫的具體呈現，將觀測到的氣象資料分享全世界，無論是對於防災減災或環境永續發展，台灣都會因為「福七」而對國際社會作出最大貢獻。

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