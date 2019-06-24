福7 通過發射模擬考

2019-06-24

明上午11點半發射升空

〔記者簡惠茹、林惠琴／美國奧蘭多─台北連線報導〕「準備好要發射了！」台美最大科學合作案「福衛七號」昨天完成最後發射模擬考，由美國空軍指揮官確認準備發射，美方表示，目前天氣條件達七成適合發射，預計台灣時間六月二十五日上午十一點半進入發射窗口，計畫主持人朱崇惠說，衛星寶寶準備要出任務了，希望它能為國爭光，帶回更準確的大氣資料。

氣象衛星福爾摩沙衛星七號將取代福三，繼續進行掩星氣象觀測任務，將部署六枚任務衛星，密集提供中低緯度的氣象觀測資料。二十五日福七將搭載美太空探索科技公司（SpaceX）研發製造的獵鷹重型火箭升空，該趟任務共有二十四顆衛星，發射地點則是位於美國佛羅里達州奧蘭多的甘迺迪太空中心SLC 39A發射台。國研院太空中心表示，台灣因為一次有六顆衛星要升空形成星系，是發射任務中準備工作最複雜的。

到美2個多月 完成多項測試

有「衛星管家」之稱的整合測試組長陳維鈞指出，福七到美國兩個多月，已陸續完成開箱功能測試、洩漏測試、推進系統洩漏測試、設定飛行軟體、填充燃料、安裝分離系統，最後就是把衛星裝上火箭。福七在美國時間二十二日已完成發射萬一發生問題的最後模擬考，美國指揮官昨日宣布，「OK，We are ready to launch!」（我們準備好要發射了!），大家又緊張又期待。

火箭預訂台灣時間二十四日下午五點半在發射場立起，二十五日上午七點半準備發射，倒數發射的五十幾分鐘開始填充火箭燃料，預訂十一點半發射。

福衛七號特色之一是首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，並有本土品牌的天線元件。國研院太空中心副主任余憲政指出，台灣負責衛星本體與操控系統，美國負責科學儀器、火箭與地面站，資料分析則是台美雙方同時執行，預計發射當天觀禮的台美雙方約四百人。

台灣主導 把各國團隊組合起來

計畫主持人朱崇惠表示，這次福七任務，台灣展現出卓越的系統能力和整合能力，在台灣主導下，把各國團隊組合起來，不只衛星，還有地面站配合、操控中心的建制、科學家資料應用資料處理能力，希望衛星升空順利，為台灣爭光，帶回更準確資料。

福衛五號成功發射運轉後，證明台灣已具備研製高解析度遙測衛星的能力，我國第二顆自製衛星獵風者號也將在未來兩年內發射，除搭載全球導航衛星系統訊號反射接收機外，更多國產衛星關鍵元件也會隨其升空。今年起、為期十年的第三期太空科技發展計畫也開始執行，將投入二五一億元，持續壯大台灣太空實力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法