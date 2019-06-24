福7 通過發射模擬考
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2019-06-24

明上午11點半發射升空

〔記者簡惠茹、林惠琴／美國奧蘭多─台北連線報導〕「準備好要發射了！」台美最大科學合作案「福衛七號」昨天完成最後發射模擬考，由美國空軍指揮官確認準備發射，美方表示，目前天氣條件達七成適合發射，預計台灣時間六月二十五日上午十一點半進入發射窗口，計畫主持人朱崇惠說，衛星寶寶準備要出任務了，希望它能為國爭光，帶回更準確的大氣資料。

氣象衛星福爾摩沙衛星七號將取代福三，繼續進行掩星氣象觀測任務，將部署六枚任務衛星，密集提供中低緯度的氣象觀測資料。二十五日福七將搭載美太空探索科技公司（SpaceX）研發製造的獵鷹重型火箭升空，該趟任務共有二十四顆衛星，發射地點則是位於美國佛羅里達州奧蘭多的甘迺迪太空中心SLC 39A發射台。國研院太空中心表示，台灣因為一次有六顆衛星要升空形成星系，是發射任務中準備工作最複雜的。

到美2個多月 完成多項測試

有「衛星管家」之稱的整合測試組長陳維鈞指出，福七到美國兩個多月，已陸續完成開箱功能測試、洩漏測試、推進系統洩漏測試、設定飛行軟體、填充燃料、安裝分離系統，最後就是把衛星裝上火箭。福七在美國時間二十二日已完成發射萬一發生問題的最後模擬考，美國指揮官昨日宣布，「OK，We are ready to launch!」（我們準備好要發射了!），大家又緊張又期待。

火箭預訂台灣時間二十四日下午五點半在發射場立起，二十五日上午七點半準備發射，倒數發射的五十幾分鐘開始填充火箭燃料，預訂十一點半發射。

福衛七號特色之一是首度使用台灣自主研發的衛星操控系統，並有本土品牌的天線元件。國研院太空中心副主任余憲政指出，台灣負責衛星本體與操控系統，美國負責科學儀器、火箭與地面站，資料分析則是台美雙方同時執行，預計發射當天觀禮的台美雙方約四百人。

台灣主導 把各國團隊組合起來

計畫主持人朱崇惠表示，這次福七任務，台灣展現出卓越的系統能力和整合能力，在台灣主導下，把各國團隊組合起來，不只衛星，還有地面站配合、操控中心的建制、科學家資料應用資料處理能力，希望衛星升空順利，為台灣爭光，帶回更準確資料。

福衛五號成功發射運轉後，證明台灣已具備研製高解析度遙測衛星的能力，我國第二顆自製衛星獵風者號也將在未來兩年內發射，除搭載全球導航衛星系統訊號反射接收機外，更多國產衛星關鍵元件也會隨其升空。今年起、為期十年的第三期太空科技發展計畫也開始執行，將投入二五一億元，持續壯大台灣太空實力。

  • 福衛七號太空中心團隊。（記者簡惠茹攝）

    福衛七號太空中心團隊。（記者簡惠茹攝）

  • 福衛七號共6枚氣象衛星，計台灣時間六月二十五日將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空。（資料照）

    福衛七號共6枚氣象衛星，計台灣時間六月二十五日將在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空。（資料照）

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