逢甲氣爆4女孩 完成一起畢業約定

2019-06-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕二○一七年七月十八日逢甲商圈發生氣爆，造成三死十三傷，當時逢甲大學財金系四位學生為籌辦迎新活動，行經餐廳遭氣爆波及，其中許菀芸全身百分之卅燒燙傷、陳沛辰多處受傷，全身縫逾五百針、曾珈琳與蔡依璇也遭玻璃割傷，四名「氣爆女孩」走出醫療、氣爆陰霾，完成學業及約定一起畢業，邁向全新的人生。

一人30％燒燙傷 一人縫500針

曾珈琳說，當天四人走到西安街買東西，聽到「轟」的一聲之後，走在最前面的菀芸當場昏倒在地，鎖骨旁插著一塊玻璃，幸好沒傷及動脈；一旁的沛辰受到大量碎裂物割傷，左右手的肌腱斷裂；依璇因有汽車擋住部分碎裂物，傷勢比較輕微，她說，當天是她廿歲生日，成了最難忘的生日。

受傷最嚴重的許菀芸，傷勢分佈在雙腳、左腰與左手，一度被列入命危名單，許菀芸說，只記得一直喊著媽媽的手機號碼，手術後醒來時，裝上了呼吸器，頭髮也全理光了。後續的清創手術和換藥痛苦萬分，換藥一次就痛哭一次，每天都怕起床。

正向積極面對人生 走出陰霾

許菀芸在加護病房躺了一個半月，一度行走困難，原本醫師與家人建議她休學一學期，但她想到同學的情誼及大家曾約定要一起畢業，一出加護病房就積極復健，開學坐著輪椅回到學校上課。

校方說，難得的是四人雖遭逢氣爆陰霾，返校上課後，用正向積極態度面對新生活，曾珈琳還是親善大使隊長、畢聯會會長，蔡依璇也將赴美攻讀碩士，許菀芸則受邀擔任系上畢業典禮致詞代表。

許菀芸說，氣爆造成全身近三分之一面積燒燙傷，當時覺得未來突然崩解了，她感謝家人、朋友還有老師的鼓勵跟幫助，讓她從低潮走出來，順利回到學校上課，她最大的體會是，「生命若不是現在，那是何時？」希望大家都能懂得把握當下的道理。

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