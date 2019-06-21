爆卦高雄首例登革熱 PTT鄉民判罰5000元

2019-06-21

〔記者王俊忠、黃旭磊／綜合報導〕陳姓男子於今年二月三日晚間在台南住處上網，到PTT社群平台爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，內容提及高雄前鎮興邦里爆發今年首例登革熱、本土第一例確診等疫情。高雄衛生局認為，陳的行為在疫情尚未確認下，產生不必要的恐慌，蒐證移送台南檢警，經台南簡易庭認定違反社會秩序維護法，裁罰五千元，可上訴。

網友熱議 衛生局蒐證送辦

涉案男子不滿判決，昨天於臉書PO文表示，「只是陳述當時查證過後的事實」、「主要是提醒高雄市政府不要隱匿消息，也不要輕忽疫情，更請大家不要幸災樂禍。」「韓導團隊怎麼是處理提出問題和善意提醒的人？」

議員：市府應先處理好疫情

高雄市議員林于凱表示，網友在二月時發現前鎮開始篩檢登革熱，鄰居樓下又張貼潛伏區域公告，PO文只為警告，應該沒有製造恐慌意圖。疫情如此嚴峻，比起「處理提出問題的人」，應請市政府先好好「處理問題本身」。

判決指出，陳男於今年二月在PTT社群平台發表「高雄爆發今年首例登革熱疫情」一文，有網友回應留言「二月就爆發這滿嚴重的」、「冬天就首例、死定了」、「發大瘟」、「南部要成為吱吱活不下去的天堂了」、「二月就登革熱是三小、七月還得了」等，不少鄉民熱烈討論。

高雄市衛生局認為，陳男提到的登革熱疫情謠言，足以影響公共安寧，因此，將本案移請台南警方調查。警方找到當事人，陳男坦承在PTT平台發表該篇文章，同時，警方從網頁擷取畫面資料及社群回應留言，一併提供法院審酌。

台南地院法官認為，陳的行為可能造成民眾以訛傳訛，在疫情尚未確認下，產生不必要的恐慌，足以影響公共安寧，已違反社維法、涉及散布謠言，審酌陳違法手段、程度與造成的危害，判處罰鍰五千元，還可上訴。

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