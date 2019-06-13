講話公鴨嗓 頸椎骨刺搞的鬼

2019-06-13

記者黃美珠／竹北報導

疑似「低頭」惹的禍！52歲余先生最近突然聲音沙啞，變成「公鴨嗓」，沒想到竟是睡前習慣滑手機所致！

壓迫神經 造成手麻、聲音啞

余先生日前因長期左側肩頸部以下發麻就醫，醫師聽他說話聲音異常，安排他接受Ｘ光片和核磁共振檢查，確認他的頸椎第5到第7節有骨刺，以致往後壓迫到頸椎神經造成手麻，又往前壓迫到交感神經，造成聲帶肌肉緊張出現「公鴨嗓」。經手術清除骨刺後，余先生終於恢復健康「人聲」，手不再麻。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師江忠穎說，很多人誤以為骨刺是一根根的，其實它在人體內是「前、後」，或說是在椎間盤的兩側對稱生長。

椎間盤未退化前，就像是一顆水份飽滿的水果，協助人體骨骼撐起身體，但退化後就像是一顆乾扁、失去水份的水果，骨頭為了協助支撐，就在椎間盤兩側「增生」出所謂的骨刺，目的就是繼續撐好人體。

江忠穎表示，頸椎長骨刺有很多症狀，常見是手部麻痛，或容易暈眩、視力模糊，也有可能是像心絞痛或是小中風的形式表現。有些則造成聲音沙啞。這是因為頸椎前方除有食道、氣管，還有支配喉部聲帶發音的神經，當骨刺嚴重到壓迫喉部交感神經鏈，就會令喉部肌肉緊張而出現「公鴨嗓」。

顯微鏡術清除 恢復健康人聲

余先生的「公鴨嗓」讓他警覺到是頸椎的椎間盤退化所致，確認病發在余先生的第5、第6、第7節頸椎之間後，採用顯微鏡手術治療，余先生現已康復，僅需要短期配戴頸圈重新建立起良好的體態，維持頸椎的健康「線條」即可。

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