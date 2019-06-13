人類也會吃到塑膠微粒 一週一張信用卡下肚

2019-06-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕塑膠污染是遙遠的環保議題嗎？國際保育團體「世界自然基金會」（ＷＷＦ）最新研究讓你難以置身事外，報告直指全球每人每週平均攝入的微塑膠有五公克之多，全年累積約二五○克，相當於一週吃下一張信用卡的重量。

澳洲紐卡索大學（University of Newcastle）科學家接受ＷＷＦ委託，綜合學術界過去五十二份相關研究，做成《自然無塑膠：評估民眾從自然攝取的塑膠》報告，是全球第一份評估每人攝入塑膠淨重的文獻，研究以「微塑膠」為主軸，也就是粒徑範圍小於五公釐的「塑膠微粒」，結果發現全球每週人均攝入量將近兩千顆。

飲用水是人體攝入塑膠微粒的最大來源，平均每人每週喝下一七六九顆；而美國、印度水中塑料含量，則是歐洲、印尼自來水的兩倍。貝類則是人體攝取塑膠的第二大來源，平均每人每週攝入多達一八二顆塑膠微粒，總重約○．五克；專家認為，因為此類生物一直活在有塑膠污染的海洋中，人類一口吞下，連牠的整個消化系統都食用殆盡所致。

無獨有偶，五日「美國化學學會（ＡＣＳ）電子期刊」的另一項研究也指出，美國平均每人每年透過消化道及呼吸道攝入七．四萬至十二．一萬顆塑膠微粒，以瓶裝水來達到每天喝水標準的民眾，可能每年多喝進九萬顆。地球上的食物、飲水、空氣，皆可見到它的蹤跡，連啤酒、鹽巴也無法倖免。

不過，研究人員坦言，還無法確定攝入塑膠微粒對人體健康的影響程度，但這項「保守推論」足供世人警惕。ＷＷＦ強調，「零塑膠」不代表自此禁用塑膠，而是把流入自然的塑膠量降至零，唯有具拘束力的各國承諾與國際規範，才有可能真正遏止流入海洋的塑膠潮。

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