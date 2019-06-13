交部證實 五楊高架延伸新竹有譜

2019-06-13

總經費估約700億 可望紓解大新竹地區車流

〔記者洪美秀、鄭瑋奇／綜合報導〕五楊高架南延新竹有譜！交通部次長黃玉霖昨在交大國家級智慧防災合作備忘錄簽約會場表示，國道一號五楊高架道路將會延伸到新竹，預計年底完成可行性評估後，高公局將啟動規劃設計和環評、水土保持等前期作業，施工期三到五年，完工後可紓解桃竹苗長程與短程車流、提升大新竹地區的交通效能。

對於這項好消息，新竹市長林智堅與市府交通處長倪茂榮都樂觀其成，大新竹地區因有科學園區，車流量相當大，常有壅塞情形，國道一號五楊高架一旦能延伸到新竹，對大新竹地區的交通現況將有重要紓解作用。

規劃、環評最快2年 施工期5年

黃玉霖昨天表示，高公局已完成國道一號五楊高架道路延伸到新竹的可行性評估期中報告，評估應可延伸到新竹，只要年底完成可行性評估定案，就可進行規劃設計和環評等前置作業；部長林佳龍也指示要加快腳步。

國道一號五楊高架道路若延伸到新竹，約四十公里長度、粗估總經費約七百億元。黃玉霖說，可行性評估報告完成後，規劃設計與環評作業約需要兩到三年，施工期約三到五年，未來完成後，台北到新竹經由高架道路只要四十五分鐘就可抵達。

依據高公局進行的五楊高架延伸案可行性評估期中審查報告內容，五楊高架延伸到新竹路段，約從國道一號七十五公里處到九十五公里處，此路段的交通流量四年來都逐年遞增，湖口到竹北經常性壅塞、竹北到新竹則是連續假日壅塞嚴重，而竹北到新竹包括區內及聯外，都呈現高車流量，每小時有七千五百台車輛，與新竹科學園區有關。

交通部表示，國道一號五楊高架延伸的可行性評估研究，期末報告約今年底完成，路線尚未最後定案；目前評估工程方面，確具可行性，但實務上還有許多問題待克服，包括竹北到竹科現有路線兩側皆貼近廠房，是否須拆遷或調整路線等，都要再討論。該案為國道重大建設，期末報告完成後，也還須呈報行政院核定，才能推動後續作業。

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