因應長榮罷工 交部:優先服務國內線／隨時啟動軍機疏運外島 國際航線協調他航支援

2019-06-11

〔記者蕭玗欣、李雅雯／台北報導〕長榮空服員隨時可能啟動無預警罷工，傳出暑假旅遊高峰期罷工機率甚高，交通部昨召開應變會議，表示將以維持國內航線為優先服務對象，長榮航空預計將有一千四百位左右空服員可投入支援，但為維持其他區域航線，也可能啟動Ｂ計畫（航運）和Ｃ計畫（軍機），若搭乘軍機前往離島，每位旅客須支付約一千元費用。

因應罷工案，行政院指示分工，勞動部負責勞資協調，交通部主導罷工後應變作業，長榮航空及華航昨都出席說明應變備案。

交通部次長王國材表示，交通部的原則是盡力維持國內航線，一旦罷工影響馬祖、花蓮等單家航線運能，將請國防部視情況協助。為維持區域航線，也隨時可能啟動Ｂ計畫（航運）及Ｃ計畫（軍機）。

據指出，長榮目前共有四千位空服員，其中五百名外籍空服員，還有八百多名空服員願支援，內部估計有一千四百名左右空服員可投入運作。

國際航線部分，王國材表示，長榮國際航線共八十五條，交通部已檢視各航線，一旦發生罷工，有哪些航線是華航可支援，而桃機也有十二家星空聯盟會員，交通部也會視情況尋求他航支援。

20日進行勞資協商

勞動部昨則召集長榮航空勞資雙方，舉行正式協商的會前會，最後敲定六月廿日進行長榮空服員取得合法罷工權後的第一次正式協商。關於協商會議地點、是否直播和由誰擔任主持人，將待第二次會前會確定。但第二次會前會日期尚未確定。

桃園市空服員職業工會會後表示，六月廿日以前不會罷工，「除非資方堅持不直播就不協商」。

直播？誰主持？無共識

勞動部勞動關係司長王厚偉說明，在直播討論上，長榮航空認為，航空是公共運輸業，需要讓社會大眾了解協商狀況；工會接受直播，但勞方認為怎麼進行？尚有許多問題待處理；另直播需要較大的場地空間，究竟要不要直播，尚待討論。

關於由誰擔任協商會議主持人？工會擬推台北市勞動局長賴香伶、台北市議員邱威傑、台灣大學社會學系副教授范雲其中一人擔任；長榮航空認為，大方向上仍應由部會來主持，雙方無共識。

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