長榮罷工危機 10日勞資協商會前會

2019-06-08

空服員工會昨取得罷工權 學者促訂預告期保障第三方

〔記者蕭玗欣、高嘉和、鄭瑋奇／綜合報導〕桃園市空服員職業工會取得合法罷工權。勞動部昨表示，政府希望協助雙方解決爭議、達成共識，將在十日邀集勞資雙方召開協商會前會凝聚共識，雙方也都允諾出席。學者則直指，勞動部應修法增訂罷工預告期，保障不特定第三方的權益，讓勞資爭議回歸勞資雙方面對，才是較合宜的作法。

勞動部邀約 長榮︰協調中未確定出席

勞動部昨呼籲，罷工絕對非目的，只是勞方促使資方進行協商的手段之一，勞資雙方各退一步的尋求最大公約數，才能解決爭議。

勞動部次長林明裕說，勞動部已確定在十日召開會前會邀集勞資雙方凝聚共識，若磋商後確定有共識，將再正式召開協商會議；會前會召開地點、時間，不會對外公開，以免勞資雙方思緒受外界干擾。

長榮航空則表示，公司仍願意與工會協商，但因正籌備二十四日股東會業務，前日已發函給桃空職工，建議可於六月二十五日起擇日協商。對勞動部十日邀集勞資雙方召開協商會前會，內部尚在協調中，並未允諾一定出席。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，對旅客而言，若算上訂票作業、時差和調整行程時間，合理的罷工預告期應要有十到十四天，國外預告概念也是如此。

盧衍良認為，工會從協商到投票的行為，對社會大眾是「警告」不是「預告」，以犧牲民眾便利性當成手段。過去勞動部認為罷工形成困難，加上航空非寡佔事業，因此無須罷工預告，但從兩次罷工造成數以萬計無辜民眾受害的結果顯示，勞動部邏輯並未苦民所苦。

但有關增訂罷工預告期，勞動部重申，取得罷工權的過程和要件相當嚴謹，得經過不同階段，調解不成立也要走一到兩個月，罷工投票也要有三到五天、甚至更長時間，這些過程都已經廣知社會大眾，有達到預告效果，不建議在勞資爭議處理法中增訂罷工預告期。

交通部指出，跟長榮航空交涉過程中，發現長榮有評估發生罷工後，公司做好最壞打算，包括縮小營運規模甚至清理航線，不惜一戰，所以這次勞資協商格外困難，也碰了許多軟釘子。

交部設應變小組 要求馬祖航線不能停

交通部次長王國材表示，現已成立應變小組，只要工會宣布罷工，相關人員馬上進駐應變中心。民航局分析長榮運能，初估暑假期間長榮國際線運量佔二十四％，每天國際線運能約三萬七千人次、國內一萬三千人次。

王國材說，雖然請中華航空做好罷工後增班準備，但真的發生罷工，還是很難讓所有旅客在當天就完成簽轉，不過相信會比華航罷工時情況好很多。另外，已要求國內馬祖等無可替代航線，長榮集團一定不能停。

桃園市空服員職業工會昨天正式取得合法罷工權，但並未明確表態罷工時機。（記者蕭玗欣攝）

長榮空服員擬罷工之主要勞資歧異

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