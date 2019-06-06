染、燙同步傷髮質 至少隔一週／食藥署預告 未來染燙、脫色劑包裝須加註警語

2019-06-06

〔記者吳亮儀／台北報導〕很多女性為了省時和避免麻煩，燙髮時通常會一併染髮。但皮膚科醫師和食藥署都指出，同時染燙頭髮非常傷髮質，建議染髮、燙髮至少相隔一週，食藥署將規定染燙髮劑和脫色脫染劑包裝上加註警語。

主管化妝品、藥妝的食品藥物管理署預告，對染髮劑、燙髮劑和脫色脫染劑商品的包裝上加註警語，例如燙髮劑的商品外包裝須註明「燙髮一週前後不建議進行染髮」、「避免接觸臉部和頸部」。

熱燙、溫塑燙產品納入

此外，舊法規僅規範單用藥水改變毛髮組織、不用加溫的產品才要標示警語，新預告的草案已納入熱燙與溫塑燙產品，未來所有燙髮產品得照規定標示警語。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠說，染、燙髮都很傷髮質，例如染髮是用化學藥劑打斷頭髮的蛋白質鍵結，將毛鱗片打開才能使藥劑進入頭髮，若同時間又燙髮，傷害會更大。

黃毓惠說，以她自己的經驗，染和燙髮都會相隔一週才做，髮型設計師也會提醒。她建議民眾若要染髮和燙髮，最好間隔一週再做，以免長期下來傷害髮質。

後年實施 違者最重罰百萬

食藥署醫妝組簡任技正黃維生說，這次預告是因應「化妝品衛生安全管理法」，其實目前市面上的染、燙髮劑都有標示警語，未來只是將它規定得更完善。若未依規定標示，最高可罰一百萬元罰鍰，新規定預計於後年七月一日上路。

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