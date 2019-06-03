入獄、罹癌 87歲嬤寫書分享生命教育

2019-06-03

〔記者林曉雲／台北報導〕八十七歲阿嬤蘇蔡彩秋，有打不倒的人生經驗！她高中時看「禁書」，成了白色恐怖受難者，出獄後投靠在香港的父親，轉赴日本取得大學和碩士學位。她罹患胃癌和卵巢癌，因此成立抗癌協會助人，八十歲創業製作公益丸子、水餃當經費，並撰寫七本勵志書籍，花二百多萬元免費送書給偏鄉國中小，且到學校分享生命教育，明年還要出國演講。

高中看「禁書」 成白色恐怖受難者

蘇蔡彩秋的軍醫父親有六個妻子，她是大老婆生的長女，幼年就喪母，由外婆及伯父扶養。讀靜修女中時，和同學看「阿Ｑ正傳」等禁書，十五歲的她被抓去坐牢半年。她回憶，牢房是很小房間，斜著躺才能睡，她被認定政治思想有問題而不斷被教化，「獄吏拿著白紙問是什麼顏色？我答是白色就被打，說明明是黑色；但下次回答是黑色又被打，獄吏說是白色。」

蘇蔡彩秋出獄後投靠在香港的父親，因父親已另組家庭，只能住校，高中畢業後去日本讀大學，大學讀食品，碩士讀服裝設計，學成後回台幫父親管理菸草公司。

她在四十四歲時嫁給十五歲就認識的先生；先生也因讀禁書被抓，牢房還在她附近。先生原有的三個孩子正值叛逆期，蘇蔡彩秋用愛和陪伴贏得孩子們的心。

罹患胃癌、卵巢癌 成立抗癌協會助人

走過一個個難關之後，蘇蔡彩秋卻不幸罹癌，八十年因胃癌切掉五分之四個胃，幾年後又罹患卵巢癌。歷經化療苦痛和精神折磨，她決定正面迎擊，到日本接受心理諮商，自習美國癌症大學函授課程。成功抗癌後，她成立抗癌協會，也把經驗寫成書，幫助其他患者，迄今已出版七本書，不僅免費送書給偏鄉國中小，最近更要將電子版書透過僑委會傳送到海外僑校。她更創業賣貢丸、水餃，所得全數捐給協會。

捐錢、送書到偏鄉 明年還要出國演講

蘇蔡彩秋的日本友人送她一枝鋼筆，用到現在已四十八年，她笑說自己只有一枝筆的力量，而這枝筆散發出強大的能量。宜蘭頭城二城國小把她的文章寫成書法，裱框懸掛校內展示；明年全球扶輪華文社發展峰會在緬甸舉行，更邀她擔任主講貴賓，向十個國家社友演講。

「要讓外國人知道台灣這個小國家有多美和多好。」蘇蔡彩秋強調，台灣不是泰國、不是中國，她要在國際場合為台灣正名，而關心下一代，就是守護台灣。

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