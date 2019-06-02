頭痛原因百百款 口腔疤痕也會誘發

2019-06-02

預防偏頭痛 偵測腦波準確率近8成

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕全台有約十七萬兩千多人確診偏頭痛，醫師表示，除了氣溫、食物、壓力等問題會引發偏頭痛，口腔疤痕竟也成致病因！

新光醫院整形外科醫師陳柵君治療過許多偏頭痛病患，一名八十多歲老翁長期深受偏頭痛困擾，且疼痛位置不只在太陽穴、連牙齒也有感，檢查發現他的口腔有一處傷口疤痕，可能壓迫到三叉神經，進而引起偏頭痛。

另一名約五十歲的女性原本有頭痛的老毛病，嚴重發作時甚至要躺在床上三、四個小時，後來痛到連牙齒也痛，找牙醫拔牙、根管治療全部做完，還是感覺疼痛，最後才知牙痛竟是偏頭痛引起。

陳柵君指出，目前約有廿％到卅％因特定神經發作的偏頭痛患者，可視部位透過手術抽神經或取掉神經減壓再補一些脂肪來降低疼痛感，也可以定期注射肉毒桿菌療法等方式，透過放鬆肌肉或抑制臉部周邊感覺神經將訊息傳入大腦，緩解頭痛症狀。

由於偏頭痛發作時極不舒服、甚至頭痛欲裂，有人會想用熱敷方式緩解，但醫師提醒，此舉可能導致顱內壓升高，頭痛更嚴重，連帶噁心、眼花，甚至腦充血。

台北長庚醫院腦神經內科系主任吳禹利指出，一般肌肉痠痛可以用熱敷、舒緩痠痛，但頭部不一樣，顱內是封閉的地方，它被頭骨包圍，加熱使血管擴張，但又被頭骨侷限，反而使顱內壓升高。

因血管擴張和收縮造成的偏頭痛，得靠藥物控制。吳禹利指出，偏頭痛時可吃加強型的止痛藥，一般藥局和藥房就有賣，最好請醫師開處方箋領取預防偏頭痛的藥物。

對於預防偏頭痛，國內也有許多計畫進行中。台北榮總就與交通大學合作，挑選八十名偏頭痛病患和一般民眾，實驗在頭部前額與枕部配戴上電極片裝置來記錄腦波狀態。研究結果發現，偏頭痛發作前腦波會發生變化，準確率可達七十八％，近期會刊登在國際期刊。

北榮神經醫學中心主任王署君說，未來若可提前預測偏頭痛，患者可提早服藥，減少發作機會，但目前要思考如何將偵測腦波工具方便攜帶化、提高實用性。

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