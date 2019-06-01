騎電動自行車沒戴安全帽 將罰300元

2019-06-01

逾25公里速限、擅改裝 要罰

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，針對電動自行車訂定規範，駕駛電動自行車超過廿五公里速限者，可處九百至一千八百元罰鍰，未戴安全帽罰三百元，擅自改裝罰一千八百元至五千四百元，條文也規定，騎乘腳踏車、電動輔助自行車載幼童，須年滿十八歲。

台灣電動自行車使用者越來越多，不少使用者自行改裝提高至一般機車車速，卻被列為「慢車」、規範較機車寬鬆。

立委徐永明提案指出，騎乘電動自行車無須考取駕照、沒有安全帽罰則，對違法改裝也沒有覆驗規定，衍生許多交通事故。

道交處罰條例昨三讀通過條文修正，增訂電動自行車擅自增減、變更電子控制裝置或原有規格，將對車輛所有人處一千八百元以上、五千四百元以下罰鍰，並責令改正。

修法也有速限罰則，規定電動自行車速限不得超過廿五公里，否則對駕駛人處九百元以上、一千八百元以下罰鍰，未依規定戴安全帽，對駕駛人處三百元罰鍰。

在腳踏車、電動輔助自行車附載幼童部分，若駕駛人未滿十八歲，附載幼童的年齡、體重超過規定、未依規定使用合格兒童座椅，腳踏車或電動輔助自行車違反上述任何一項，將對駕駛人處三百元以上、六百元以下罰鍰。

立法院院會昨三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，針對電動自行車訂定規範，駕駛電動自行車未戴安全帽罰300元。（資料照）

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