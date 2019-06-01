國中生作詩捧韓奪冠 引熱議

2019-06-01

詩人：評審沒把關好 校方：尊重學生創作

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣精誠中學舉辦「精誠青年」藝文徵稿比賽，有國中部學生從高雄市長韓國瑜效應發想，以「韓流」為題拿下國中部新詩組第一名，消息傳出後引發外界不同看法，有人批判評審老師將意識形態帶進文學，但也有人認為要尊重創作。

精誠中學為彰化知名的私立學校，是知名作家「九把刀」的母校。此次校內得獎作品「韓流」，把韓國瑜打選戰時喊出「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」、「高雄又老又窮」、「高雄發大財」等口號當成用詞，詮釋韓國瑜如何當上高雄市長，三位評審老師以其題材醒目、文字優美，評為新詩類第一名，引發網友議論。

基進黨發言人陳柏惟在其臉書感嘆，歐洲的學校不會因為文體優美，選擇「表揚希特勒」的文章為第一。詩人陳胤（本名陳利成）指出，他若是評審，而此詩的質素不變，即便是在批判「韓流」，也不會讓此作品得獎，因為這不是很恰當的教育與文學的示範，但就文學創作而言，選擇何種題材是創作者的自由，當然包括政治議題，若以這角度觀之，學生不該受到撻伐或責難。

被批意識形態帶進文學 有人認關心時事也不錯

曾獲「台灣文學獎」新詩首獎、聯合報文學獎新詩評審獎的李長青指出，作者是國中生，對於「何謂詩」可能不甚了解，並非寫得不像作文或散文就叫詩，也不是把字句隔開或有空格就是詩，因不懂詩寫出這樣的作品，不能怪學生，要負責任的是三位評審老師不懂文學和現代詩，評審老師沒有做好把關者的角色，是「成人的不對」。

但也有不少民眾讚賞學生的文筆，有民眾說，國中生能關心時事，參與公共政策，是好事。

面對各界正反評價，身兼學校發言人的圖書館主任王許勇指出，「精誠青年」歷史悠久，每年發行一本，讓前三名得獎作品付梓成冊，題材讓學生自由發揮，以教育立場，要尊重學生創作的能量。

王許勇表示，比賽沒有設定題目，三位評審老師都欣賞該篇文章用詞文字和敘述，一致認定該作品是第一名。學校單純提供學生文學創作的平台，希望外界讓校園創作歸創作、政治歸政治，不要混在一起。

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