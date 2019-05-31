放寬條件／國軍任職滿半年 就可申請育嬰留停

2019-05-31

〔記者李欣芳／台北報導〕為鼓勵軍人生育，行政院長蘇貞昌昨拍板放寬國軍申請育嬰留職停薪的修法，由現行規定任職滿一年可申請，放寬至任職滿六個月即可申請，估計每年約有八百到一千名軍官士官可受惠。

鼓勵軍人生育 蘇揆拍板修法

行政院會昨通過「陸海空軍軍官士官任職條例」與「陸海空軍軍官士官考績條例」兩項修正草案。 國防部資源規劃司司長白捷隆表示，這次修法主要配合「性別工作平等法」等規定，以及配合政府鼓勵生育與育嬰留停措施，並保障考績受考人權益。

白捷隆表示，現行「陸海空軍軍官士官任職條例」規定，國軍申請育嬰留職停薪須任職滿一年，草案修正為六個月，並增訂與收養兒童共同生活者，也可申請留職停薪。

有關考績部分的修法，白捷隆說明，現行規定國軍須在年度內連續任職達六個月，才能另予考績，導致有人可能因為留職停薪產生年資中斷，雖年度任職累計超過六個月，也無法辦理另予考績。草案修正為，若有育嬰留停等特殊情形，可不用連續，年度累計滿六個月即可。

依此修法，軍人在育嬰留職停薪復職後，只要年度前後累計任職滿六個月，就會有考績，考績乙等以上者則有考績獎金。

主持院會的蘇貞昌表示，這次修法有助於鼓勵軍人生育，不過，其實為了養育兒女，有時不一定要中斷職涯或全然離開職場，請人事總處、勞動部、衛福部等相關部會持續主動積極就業務職掌盤點各項可行作為，可以藉由制定或修改行政命令等更為簡便的方式，從公部門做起，致力營造更具彈性、更友善的育兒環境，平衡工作與家庭關係。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法