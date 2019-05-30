有機農業專法上路 每公頃補助3~8萬／有機友善耕作面積 明年目標1萬5千公頃

2019-05-30

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣第一部有機農業專法「有機農業促進法」，去年五月三十日總統令公布，今起正式施行。農委會主委陳吉仲指出，有機友善耕作面積二○二○年目標一萬五千公頃，法規實施後一年內，各國也要與台灣簽訂有機同等性協議，確保國外有機農產品符合規範。

陳吉仲表示，有機農業促進法實施後，每四年會向全國國人報告是否達到要求，現在台灣有機面積已達八九五七公頃，友善耕作面積為三二三七公頃，合計一二一九四公頃，占國內總耕地面積逾一．五％，在亞洲數一數二，明年目標增加到一萬五千公頃。

在生產端的協助，陳吉仲說，有機及友善環境耕作每公頃三萬元到八萬元的對地補償外，並補助驗證費用、溫網室、農機具設備及有機質肥料，有機驗證的費用也補助九成，以鼓勵並協助農友轉型有機並持續經營。

租公有地做有機農業 租金6折

陳吉仲也表示，農民承租公有土地或台糖等國營事業土地做有機農業使用，將可享有按原租金金額六十％計收的優惠，及十年以上、二十年以下的租期保障。農委會也會輔導地方政府及鼓勵民間共同參與設置「有機農業促進區」。

以公共資源帶動消費 促進內銷

農民可能會擔心生產後的銷路問題，陳吉仲說明，該法確立以公共資源投入帶動有機消費，目前作法包括學校營養午餐鼓勵使用國產溯源食材，並獎勵增加有機食材使用，目前一百八十萬個學童，每個禮拜吃的有機食材達一百六十三噸。接下來，十九萬國軍的團膳也將採購有機食材，還要推動公務員直接在平台上訂購有機農產品，讓需求帶動供給。

他國須簽署同等性協議 保障農民

至於進出口有機農產品的相關規範也在法規中明訂。陳吉仲指出，法規實施後到明年五月三十日，如果其他國家要賣有機農產品到台灣，沒有簽訂有機同等性協議就進不來，法規通過後對有機農業發展有更具體的保障，希望更確保國外有機農產品進口符合相關規範。

農糧署副署長莊老達表示，同等性是指互相承認彼此國家的有機農產品驗證規範，台灣目前單方承認二十二個國家，專法實施後一年內，這些國家要與台灣完成同等性簽署，澳洲、紐西蘭、日本和印度的有機規定已經比對完成，今年七月左右就可望簽訂。

有機農業促進法重點

有機農業促進法重點

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