暑假遊美加 團費最高漲5000~18000元

2019-05-30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年暑假出國變貴了！旅行業品質保障協會昨日公布七到九月各線旅行團價格概況，無論是鄰近的東南亞、東北亞，或是長程的歐洲及美加旅遊團都齊聲喊漲。漲最凶的則是美加線，因景點計費標準和飯店漲價，美國團費漲約五千元，加拿大漲幅更達一萬八千元。

美加線發言人顏智梅表示，美西暑假行程主打親子及國家公園產品，東岸以長天數產品為主，今年銷售狀況熱絡，長天數產品賣得比短天數還好，國家公園產品延續第二季熱潮，成團率也很高。但今年十月起，大峽谷等國家公園採人頭計費，預期明年相關產品將看漲。整體來看，美國線最高漲幅約五千元；加拿大因機票及路易絲湖城堡房價調漲，今年團費漲幅約六千到一萬八千元。

日本團費增加一成

今年暑假東北亞價格同樣上漲，東北亞線發言人林怡君表示，日本團費較去年上漲一成，主要是暑假親子團旺，以及二○二○東京奧運，造成各國旅客湧入，導致食宿價格上漲，加上日幣調漲，暑假參加團體旅遊較划算。韓國線也因為匯率關係，團費較去年同期漲一千到兩千元。

歐洲、澳洲漲一千到三千

歐洲線方面，雖歐元及英鎊匯率持平，但因為暑假熱門旅遊季節，機票及飯店皆較去年同期漲約一千到兩千元。

另外，七到九月是南半球旅遊淡季，澳洲因燃油稅調整及匯率影響，較去年同期團費漲約三千元，紐西蘭則持平。

東南亞線僅長灘島降價

東南亞線發言人俞示芬則表示，第三季東南亞以親子團為主，尤其九月是學生團高峰，今年反映飯店及機票成本，團費較去年同期有五百到一千五百元的漲幅。較例外的是菲律賓長灘島，長灘島自去年封島重新開放後，有台灣虎航、亞洲飛龍航空加入，團費下調三千元左右。

來台觀光方面，一般來說，春節後是來台觀光淡季，但今年較前兩年成長八成以上，尤其自由行力道快速成長，這股來台觀光熱潮是否延續至第三季？仍要持續觀察。在各國表現方面，港澳成長最多，其次則是韓國、東南亞。

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