證交所評比868家公司治理 華航蟬聯前5％標竿企業

2019-05-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕標竿企業出爐！台灣證券交易所協同櫃買中心昨舉行「第五屆公司治理評鑑頒獎典禮」，從八六八家受評公司中，評選出前五％標竿企業，中華航空連續兩年獲獎，穩居最高級距行列。

證交所針對上市櫃公司展開公司治理評鑑，今年邁入第五屆，共有八六八家受評，以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等四大面向、八十七項指標進行評比，共四十三家上市公司、卅四家上櫃公司躋身前五％標竿企業級距行列。

華航連續兩年獲該評鑑前五％標竿企業級距之列，華航董事長謝世謙昨從金管會主委顧立雄手中接下獎座，謝指出，因逐年強化公司治理制度，健全企業發展及保障利害關係人權益，提升經營綜效，充分揭露資訊，健全董事會職能等，努力創造公司長期價值並有顯著進步，才能持續獲得證券主管機關肯定。

連續5年獲台灣企業永續獎

謝世謙說，華航已連續五年獲台灣企業永續獎、連續三年入選道瓊永續新興市場指數（DJSI）及富時（FTSE）社會責任新興市場指數，名列台灣永續指數、台灣高薪100指數及台灣就業99指數等，也曾獲頒永續年鑑航空業銅級獎及最佳進步獎，可見過去長期穩健經營、落實永續發展，獲國內外高度認同。

謝世謙表示，未來將持續聆聽利害關係人的聲音，實踐公司治理，善盡企業社會責任，用飛行創造更多美好的使命，努力提供旅客最優質、最信賴的服務，希望達成「成為台灣首選航空公司」的願景。

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