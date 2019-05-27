慣用一手量血壓 換手量才知爆表／兩手數值相差逾20毫米汞柱 小心血管堵塞

2019-05-27

〔記者林惠琴／台北報導〕你會量血壓嗎？一名五十幾歲男性長期慣用左手量血壓，都在正常範圍內，直到意外量測右手發現血壓爆表，兩手竟相差四十、五十毫米汞柱（mmHg），並確診高血壓合併鎖骨下動脈狹窄。醫師提醒，量血壓要量數值高的那隻手，若兩手相差大於二十mmHg，要注意血管堵塞問題。

18歲以上國人 每4人有一人高血壓

根據二○一五至二○一八年衛福部國民營養健康狀況變遷調查，十八歲以上國人高血壓盛行率達二十五．○六％，平均每四人就有一人。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科醫師王宗道表示，近期收治一名五十幾歲的抽菸男，慣用左手量血壓，多落在一百出頭mmHg，以為狀態正常，但左手出現易痠症狀，量測右手竟發現血壓都在一百五十、一百六十mmHg，兩手血壓差很大，經檢查確診高血壓合併鎖骨下動脈狹窄。

血壓較高那手再量2次 取平均值

新光醫院心臟內科醫師洪惠風提到，每個人兩手血壓不盡相同，不少民眾習慣隨意挑一隻手量測，正確作法是兩手都量，休息一至兩分鐘後，數值高的那隻手再量兩次，然後取平均值，較能代表中央血壓，作為治療參考。若兩手血壓相差大於二十mmHg，則要注意血管堵塞問題。

洪惠風指出，影響血壓變化的因子很多，使用手臂量血壓會較手腕精準，量測時，環境要安靜而溫暖，兩腳平放地面、不可交叉，背部、手部最好有依托，手可放於桌上，且血壓計與心臟同高。另外，不同手臂大小要用不同脈壓帶，像是猛男手臂就要更寬、更長的脈壓帶。

測量前一小時不要飲食、使用鼻噴劑

洪惠風也提到，量血壓前一小時最好避免飲食、使用鼻噴劑等行為，否則可能影響血壓。其中，鼻噴劑主要是可能使用交感神經興奮劑，讓血管收縮抑制流鼻水，就有造成血壓上升風險。量血壓前也不要運動、大小便排乾淨，坐著休息三至五分鐘後再量，會較精準。

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