保母一口爛牙 全口速定植牙拾自信

2019-05-26

文／廖明德

60歲鄭太太多年來受嚴重牙周病所擾，起初使用傳統活動假牙，但因使用不便，加上因保母工作繁忙常忘記回診，導致齒槽骨萎縮，每當開口笑就會顯露無遺，不僅外表憔悴蒼老，她更擔心「嚇到小孩」，決定赴醫院求救，經採「全口速定植牙」手術後，當天即裝上全口固定式活動假牙，讓她恢復燦笑與自信。

國健署曾調查國人罹患牙周病的比率高達90%，其中65歲以上老人口腔中超過20顆牙的比率不到6成，多數民眾甚至等到病情嚴重才肯就醫，卻已經面臨掉牙、缺牙等問題，而針對全口缺牙的重症患者，治療方式包括傳統活動假牙、全口固定式植牙與全口固定式活動假牙等。

傳統活動假牙雖然最經濟實惠，但每次吃東西後或睡覺前，都必須拿下來清洗，還會伴隨咀嚼功能障礙、臉部嘴型凹陷、說話漏風、發音不準，甚至說話到一半假牙掉出來的疑慮，有些人因吃東西囫圇吞棗，長期下來更造成腸胃道問題。

全口式固定植牙雖然最接近自然齒列的咬合，但因患者長期缺牙，需要先透過補骨手術，經3至6個月讓骨頭生長，有時因傷口感染造成骨粉長膿，或半年後回診，準備進行植牙時，當打開補骨處發現骨粉還在，並未長出新骨頭，種種原因皆使全口式固定植牙過程十分折騰，加上費用令人咋舌，讓患者猶豫不決。

拆卸清洗容易 咀嚼功能提升

經評估患者的口腔及經濟狀況，建議藉由「全口速定植牙」手術治療，方式為在上下顎骨各植入四根植體，手術結束當天即可裝上固定式臨時假牙，降低補骨手術的風險，且拆卸清洗十分容易，咬合度、咀嚼功能也提升，治療過程不僅更有效率，大幅提升生活品質及外貌，效果也近似於全口植牙。

此外，因牙周病與糖尿病、動脈硬化相關疾病、呼吸道疾病有關，提醒民眾當出現牙齦出血、齒縫變大、咀嚼無力、牙齒鬆動或脫落等情形時，應盡速赴醫院檢查，才能延長牙齒的使用壽命。

（作者為亞洲大學附屬醫院牙科主任）

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