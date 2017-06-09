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醫病》植完牙就搞定？ 牙醫：要小心3件事

2017-06-09  20:13

〔記者王捷／台南報導〕「植牙可以用多久？」這是牙醫師常聽到的問題，奇美醫學中心牙醫部贋復科主治醫師葉松穎說，植牙並非完美，假牙的感覺神經較不敏銳、細菌容易孳生，吃東西感覺較遲鈍外，也無法像避震緩衝器一樣可以將力道緩衝，因此在吃東西的選擇上要避免給予太大的咬力，所以一定要做好3件事，就是選擇選軟的食物吃、挑小的食物咬，並且保持好口腔衛生，才能讓假牙延年益壽。

葉松穎說，植牙也有可能生病，發生植體周圍感染或螺絲鬆動、斷裂、瓷裂等狀況，如果口腔健康、沒有抽菸等不良習慣、時時口腔清潔照護，依據文獻統計，有高達9成5的成功機率，且植牙也可以用很久。

但是也有口腔衛生不好，導致植牙失敗的案例，A先生因為上顎植牙支持的假牙出現問題，經臨床口內檢查發現，上顎現存有兩隻植體，右上顎的植體基台裸露，而左上顎植體是癒合帽覆蓋，另外於下顎有一組橫跨左右兩側的長徑距固定義齒，並於固定義齒內側發現佈滿厚厚的牙結石，依據牙周及影像學檢查，診斷為廣泛性重度牙周病。

不過，另一位B先生，在植牙前也是重度牙周病病人，透過牙周治療、補骨到植牙重建，不僅恢復臉型、咀嚼功能，同時也重拾自信心。而病人除了改進以前的口腔衛生照顧習慣外，也願意配合醫師「定期回診」，目前植體及其假牙使用狀況良好。

植牙要如何進行保養，就是要吃東西從小塊的、軟的食物開始吃、盡量避免在植牙區咀嚼太硬和大塊食物，減少對植牙產生過大的負荷力量，並且養成良好的口腔衛生習慣。可以根據假牙的種類，以牙刷、牙間刷、牙線、牙線穿引器、超級牙線及單束毛牙刷做搭配使用。

葉松穎建議，每3個月至6個月定期回診追蹤保養，才不會花了錢既傷神又傷心。

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  • 奇美牙醫部主治醫師葉松穎親自以牙線示範植牙後清潔保養方法，並呼籲病人需與牙醫師密切配合。（記者王捷攝）

    奇美牙醫部主治醫師葉松穎親自以牙線示範植牙後清潔保養方法，並呼籲病人需與牙醫師密切配合。（記者王捷攝）

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