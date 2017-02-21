特殊病例》牙周病變腦膿瘍 神外醫師發現救命

2017-02-21 15:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣58歲黃姓男子，去年底右手突感無力疑似中風，斷層掃描出腦部有3顆腫瘤，佑民醫院神經外科醫師陳偉健經抽組織液培養，發現是引起牙周病、蛀牙的鏈球菌屬細菌，除拔掉1顆牙齒，且1個月分2次抽出膿瘍，加上6週的抗生素注射治療，黃男現在行動恢復正常。

黃姓男子因吃檳榔、抽菸，有嚴重的牙周病，1個多月前突感右手無力，掛急診經電腦斷層掃描，發現腦裡疑似長了3顆腫瘤，2個在運動區，影響行動，另一個在語言區，說話功能受影響，經組織液培養出是牙周病和蛀牙的細菌，證實是腦膿瘍而非腫瘤，陳偉健醫師，以導航儀協助定位，先把最大的1顆膿瘍抽掉，1個月後再抽2個，如今口齒變清楚，中風症狀也消除。

陳偉健表示，蛀牙或牙周病不只痛起來要人命，且萬一細菌往腦部或心臟竄，則有致命的危險，千萬不要輕忽。未來黃姓患者要戒菸，也要把牙周病治療好。