韓喊蓋新機場 交部：整建小港機場較務實

2019-05-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會答詢指出，高雄需要一座比小港還大、有雙跑道、二十四小時營運的國際大機場，地點考慮選彌陀，經費約三、四千億元。交通部認為新機場選址難度高，且行政院去年已決定投入兩百五十二億元提升小港機場功能，更為務實。

新機場選址不易 經費可觀

交通部政務次長王國材表示，民國八十年迄今，交通部及地方政府共進行十二次相關研究，就嘉義東石、台南七股、高雄彌陀及南星等可能場址進行評估，因為新建機場面臨與其他機場空域衝突，還有碰到軍方限航區、環境開發衝擊及聯外運輸系統等困難，不易找到適合場址。

現在要新蓋一座機場，主要面臨環境影響問題，若要減輕對民眾影響可能需要填海造陸，不僅難度非常高，經費也很可觀。

對於選彌陀蓋新機場，王國材表示，以前就有研究過，但空域與當地空軍基地將有重疊，另外新建機場可能帶來環境影響及飛機噪音干擾等，當地居民並不買單。

目前高雄小港國際機場跑道長三千一百五十公尺，客運部分不僅可供波音七四七起降，並足以提供更大型航機波音七七七、七八七及空中巴士Ａ三五○等新一代航機起降。

政院去年核定252億 新建國際航廈及多項改善設施

行政院於去年二月核定「高雄國際機場二○三五年整體規劃」，預計投入兩百五十二億元新建國際航廈、轉運中心、維修棚廠、汰換空橋，以及改善滑行道等設施，完成後每年旅客服務容量可達一千萬人次以上（去年運量為六百九十七萬人次），足以滿足高雄至二○三五年發展需求。

王國材強調，政府並未忽略南部發展，但現在環保意識高漲，時空環境不同，要建新機場很困難，先整建現有機場比較務實。

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