診所無障礙體檢 3項達標僅5％

2019-05-23

〔記者林惠琴／台北報導〕身心障礙者就醫卡卡，診所在眼前卻進不去！醫改會利用衛福部「全國診所無障礙就醫環境調查表」，扣除非健保或停約診所後，昨公布「診所無障礙友善環境體檢報告」，發現無障礙通道、廁所、溝通普及率僅五十九％、二十六％、十七％；甚至在首都台北市，三項均達標診所一家也沒有。

醫改會統計，全國一萬多家健保特約診所，無障礙通道、廁所、溝通均合格僅五五四家，達標率五％，台北市、屏東縣、基隆市、金門縣、連江縣掛零；符合無障礙通道、廁所診所則有二二○三家，達標率二十一％。

此外，醫改會今年第一、二季到北北桃十一家醫學中心，針對一二五位過去一年有診所就醫經驗的行動不便者進行無障礙診所調查，高達六十％曾遭遇就醫障礙、近七十％對政府相關改善無感。

北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，就醫是身心障礙者的日常，但無障礙診所太少，只能跑到更遠的醫院求診；就算進得去診所，仍經常被椅子、書報架等物品影響行動。許多大醫院無障礙也僅進出口、車位，診間仍有不便。

屏基工會理事長詹智鈞指出，診間有許多移工陪伴病人前來，還有一些不熟悉國語的原住民、新住民患者，溝通上不容易。建議政府推動醫學常用量表或相關工具翻譯成多種語言，提高溝通無障礙。

對於無障礙診所發展不理想，衛福部醫事司副司長廖崑富坦言需要時間努力，並解釋診所通常是既有建物、自有率僅約四成，房東未必同意改建。但衛福部已規劃一筆經費，若診所有意願強化無障礙空間可申請補助，未來也擬設置就醫無礙中心，持續推廣友善就醫環境。

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