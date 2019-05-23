高醫大研究─幼童玩跳床 PM2.5濃度飆升4.4倍

2019-05-23

〔記者方志賢／高雄報導〕小朋友最喜歡在床上跳來跳去，但高雄醫學大學研究發現，在床鋪跳躍時，臥室內空氣中細懸浮微粒PM2.5濃度，瞬間增加四．四倍；另在鋪床時，空氣中細菌、真菌及內毒素濃度也飆升。專家建議，換床單時最好戴口罩，打開窗戶，避免誘發過敏、氣喘。

高雄醫學大學公共衛生學系，對高雄市六十名國小學童住家，以棍子拍打床鋪模擬學童跳床揚塵，及鋪床造成粉塵，以偵測空氣中PM2.5、細菌、真菌及內毒素等濃度，再與室內一般環境值進行比較。

高醫大公衛系主任陳培詩表示，研究結果發現，跳床後PM2.5濃度達每立方公尺四五四微克，比鋪床時的一二七微克、室內一般環境值一○六微克、戶外六十一微克都高。細菌、真菌、內毒素等微生物在跳床及鋪床時，濃度也都飆高。

陳培詩說，研究顯示跳床造成的PM2.5濃度飆高，可能與民眾不常清潔床墊有關，跳床時把床墊的粉塵擾動出來。至於鋪床時微生物濃度飆高，可能是因人在睡眠時身上菌落掉在床上與棉被上，所以鋪床時，菌落被擾動、飄散在空氣中。

研究也發現，老舊的透天厝可能因為房子潮濕，跳床時的真菌濃度也較高，跳床時PM2.5濃度衝高，與住家養寵物也有關。

開窗流通空氣 避免誘發過敏

陳培詩說，PM2.5與呼吸道、心血管疾病及小兒氣喘有關，真菌會導致過敏性鼻炎，內毒素則造成氣喘孩童症狀惡化。

陳培詩強調，跳床或鋪床空汙嚴重，但都只是短時間濃度飆升，暴露時間很短，家長不用過度擔心，但仍建議盡量避免跳床，鋪床時，打開窗戶讓空氣流通，可避免濃度瞬間過高誘發過敏。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法